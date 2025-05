Grünthal unterliegt verdient

Vor Spielbeginn wurde Vitus Unterhuber verabschiedet. Der 31-jährige kam 2018 vom TSV Gars nach Unterreit und absolvierte 132 Spiele für die Erste Mannschaft des FC Grünthal. Zudem wurde der scheidende Coach Christoph Schmid verabschiedet, und wird sich wieder voll auf die Arbeit als Erster Vorstand kümmern können. Schmid übernahm nach der Trennung von Markus Gibis und erzielte in 18 Spielen 28 Punkte und führte den FC erstmals seit einer längeren Zeit wieder in die obere Tabellenhälfte.

Das Spiel begann mit einer Doppelchance in der 7. Minute für die Heimelf. Michael Hochrinner scheiterte aus zwölf Metern am stark parierenden Marvin Thormann, den Nachschuss setzte Jinas Grundner links neben das Tor. Danach nahm allerdings die U-23 des TSV das Zepter in die Hand und erspielte sich eine Reihe von guten Tormöglichkeiten darunter in der 20. Minute ein Abseitstor von Luam Selmani nach einem schnell ausgeführten Freistoß der Gäste. In der 28. Minute zwang Julian Rabenseifner nach einer Ecke Stephan Kumpfmüller im FC-Tor zu einer Glanzparade, als er versuchte den Ball direkt ins lange Eck zu zirkeln. Kumpfmüller konnte den Ball jedoch noch über den Querbalken lenken. Die folgende Ecke sollte dann zur Führung der Gäste dienen. Der FC Grünthal könnte den Ball nur dekt vor die Füße von Stefan Perovic klären, der aus 16 Metern zentraler Position durch zig Füße ins Tor traf. Mit der Führung im Rücken, wurden die Gäste immer stärker und suchten vermehrt den Regionalliga-Knipser Gaedke, er scheiterte aber entweder am Torwart oder dem Pfosten (43.).

Mit dem Halbzeitpfiff dann eine unglückliche Aktion. Tobias Gradl vom TSV fiel beim Klärungsversuch per Kopf unglücklich auf die Schulter und musste der Rettungswagen in das Mühldorfer Krankenhaus gebracht werden. Der FC wünscht eine schnelle Genesung.

Im zweiten Durchgang war schnell bemerkbar, dass dem FC die letzten zehn Prozent fehlten. Und so übernahm wieder die U23 den Ball und konnte in der 59. Minute durch Hannes Schmauser das 2:0 bejubeln. Über rechts setzte sich der starke Ibrahim Aliev durch und bediente in der Mitte Julian Rabenseifner der den Ball jedoch nur an die Latte setzte, den Nachschuss versenkte dann Schmauser. 2 Minuten später ein langer Ball von Müller auf Ibrahim Aliev, dieser umkurvte Keeper Kumpfmüller und es stand 0:3 aus Sicht der Heimelf.

Zehn Minuten später dann das 0:4 durch denn so starken Daniel Gaedke, der nach einer Ecke per Kopf für den Endstand sorgte.

Danach hatten die Gäste noch zwei Chancen durch Tizian Hopf, er konnte jedoch den FC-Keeper Stephan Kumpfmüller weder im eins gegen eins noch mit einem Abschluss aus zwölf Metern überwinden.

So beendete Schiedsrichter Janik Rieß die Partie nach 90 Minuten. Der FC beglückwünschte die Jungs aus Buchbach zum Klassenerhalt und im Anschluss wurde noch miteinander gefeiert und gegrilltes Fleisch am Sommerfest des FC Grünthal gegessen.