Grünthal stellt dem TSV Emmering ein Bein

Emmering - Der Gewinner des Spieltages kommt wieder mal aus Rosenheim. Nachdem der SB am Samstag bereits die Spielgemeinschaft aus Reichertsheim besiegen konnte und somit mit 10 Punkte auf den Relegationsplatz zurückblicken kann, konnte der FC aus Grünthal den Sportsmännern aus Rosenheim ein zusätzliches Geschenk machen, denn durch die Niederlage der Emmeringer am Sonntag sind diese bereits 8 Punkte hinter den Männern von Trainer Patrick Zimpfer.

Die Personalsituation beider Mannschaften aufgrund von Sperren und Verletzungen war nicht zu übersehen. Der FC reiste lediglich mit zwei Ersatzspielern an, auf der Heimseite fielen Abwehrchef Hanslmayer und Tojäger Tuscher sowie der Doppeltorschütze vom Hinspiel, Markus Spötzl. Das Spiel unter der Leitung vom in Teilen etwas überforderten Schiedsrichtergespann im Pfarrbachstadion begann mit einer hoch anlaufenden Heimmannschaft, die hier sofort das Spiel sofort an sich reißen wollte. Der erste Wechsel bei der Gastmannschaft wurde bereits nach 28 Minuten getätigt, da der Oberschenkel bei Linksverteidiger Vitus Unterhuber zwickte. Für ihn übernahm Stefan Köbinger.

Die ersten 30 Minuten war der FC zu passiv und so wurde die Heimmannschaft immer stärker. Bis auf einige Distanzschüsse aus Reihe zwei, die das Tor von Keeper Kumpfmüller jedoch nicht in Gefahr brachten, kamen dabei nicht heraus. Die Gäste wurden nun stärker und konnten die Partie nun stärker mitbestimmen. Jedoch waren auch hier bis auf einen Freistoß auf zentraler Position von Kapitän Asenbeck keine nennenswerten Chancen zu vermelden. Das Spiel war über die 96 gespielten Minuten von Emotionen seitens der Ersatzbänke sowie vielen jedoch kleinlichen Fouls geprägt. Mit einem gerechten Unentschieden ging es zum Pausenwasser, da die sommerlichen Temperaturen nicht unbedingt für Pausentee geeignet waren.

Pfenninger-Doppelpack sorgt für Gäste-Sieg

Aus der Pause kamen wie so oft in der Rückrunde die Gäste. Der Ball lief besser auf dem holprigen Rasen und es wurden Torchancen kreiert. Eine dieser kreierten Torchancen ließen die Emotionen zum ersten Mal überkochen. Einen Steckpass von Ahmed Sabic erlief Samuel Grundner, der vom Torwart jedoch außerhalb des Sechzehners fragwürdig gestoppt wurde. Die Pfeife des Unparteiischen blieb zum Entsetzten der Gästefans stumm. So kam es ähnlich wie im Spiel der Vorwoche. Die Gäste kamen in gefährliche Abschlusspositionen, jedoch wurde zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen und einer der wenigen Angriffe des Heimteams wurde mit einem Treffer belohnt. Der agile Josef Niedermaier kombinierte sich im Zusammenspiel mit Michael Niedermaier über die rechte Seite in den Grünthaler Sechzehner und überwand Stephan Kumpfmüller zur viel umjubelten Führung für die Nurikic-Elf.

Coach Schmid reagierte und brachte Edeljoker Basti Eßer, der im Spiel wieder mal auf sich aufmerksam machen sollte, ins Spiel. Unbeeindruckt machten die Gäste weiter Druck um hier den Ausgleich erzielen zu können. So dauerte s bis zur 70. Minute als Basti Eßer Jonas Grunder bediente, dieser den Gegenspieler austanzte und im Duell mit Torwart Kleingütl Sieger blieb. Alles auf Anfang. Keine 10 Minuten später jedoch ein herber Dämpfer für die Mannschaft aus dem Landkreis Mühldorf. Bei einer Hereingabe von der rechten Seite traf der bereits gelb-verwarnte Mittelfeldmotor Matthias Huber den gegnerischen Verteidiger unglücklich an der Hüfte. Der Referee ließ sich, zum Erstaunen der angereisten Gästefans von seiner jungen Assistentin überstimmen und anstatt seiner Ermahnung stellte er Huber mit der Ampelkarte vom Feld. Hier wäre etwas Fingerspitzengefühl durchaus mehr angebracht gewesen, da dies die zweite spielentscheidende Situation gegen die Gäste war.

Unbeeindruckt von dieser Situation intensivierten die Grünthaler ihr Siel mit und ohne Ball nochmals und hielten auch in Unterzahl gut dagegen und boten dem Tabellenzweiten gut Paroli. Einer der wenigen Entlastungsangriffe der Heimelf wurde per Fernschuss zu Ende gespielt. Stephan Kumpfmüller musste sich jedoch strecken und konnte den Einschlag im rechten Eck verhindern. In der 87. Minute konnte das Mittelfeld der Gäste einen Steckpass abfangen und schwärmten, obwohl in Unterzahl, blitzschnell aus und Shootingstar Maximilian Pfenninger konnte einlaufen und blieb vor dem Keeper erneut cool und schob zum 2:1 aus Sicht der Gäste ein.

Die Heimelf musste nun alles nach vorne schmeißen, um hier noch einen Punkt ergattern zu können. Diese hoch aufgerückte Emmeringer Elf machte nun wieder stark Druck auf die Grünthaler, die den Schlusspfiff herbeisehnten. Und es sollte noch besser für die Gäste kommen. Wieder wurde nach einer Balleroberung schnell umgeschaltet und wieder lief Pfenninger nach erneuter Vorlage von Bastian Eßer allein auf Goalie Kleingütl zu, umkurvte ihn und erzielte seinen ersten Doppelpack in der Kreisliga. Danach war Schluss. Der FC Grünthal legt dem FC Emmering einen Fuß im Kampf um den Relegationsplatz. Als besonderes Schmankerl gabs von den zahlreich erschienen Kickern des SB DJK Rosenheim noch drei Kästen Bier. P.S: Am liebsten trinken wir Steiner Blau. Weiter gehts für den FC Grünthal bereits am Samstag um 15.00 Uhr zu Hause gegen den SV Söchtenau.