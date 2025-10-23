Grünthal: Nur ein Punkt trotz Überlegenheit

Der Tabellenführer Grünthal setzte von Beginn an auf Druck und Ballbesitz. Trainer Sinicki strebte eine frühe Führung an. Nach 10 Minuten die erste Torannäherung der Heimelf, doch Schober parierte den Drehschuss von Matthias Huber sicher. Sechs Minuten später fiel die verdiente Führung für Grünthal: Eine präzise Freistoßflanke von Anton Manhart veredelte Maxi Pfenninger aus rund acht Metern zum 1:0. Grünthal dominierte das Spiel, während Mehring im Aufbau etwas glücklos wirkte.

Ein für die Gäste schmeichelhaftes Unentschieden: Mehring erzielte aus zwei Torchancen zwei Treffer. 100 Zuschauer sahen eine Partie, in der der Mehringer Keeper Yannick Schober mit zwei Glanztaten vor dem Ausgleich glänzte. Die Gäste überzeugten durch hohe Effizienz, erzeugten aus dem Spiel heraus aber kaum in Gefahr. Grünthal muss sich mit dem Punkt zufriedengeben, da aus aussichtsreichen Gelegenheiten zu wenig Kapital geschlagen wurde.

Kurz vor der Halbzeitpause fast der Ausgleich: Lukas Bürgel zog etwa 30 Meter vor dem Tor ab, der Ball senkte sich ans Lattenkreuz. Mit dem Halbzeitpfiff versuchte Pfenninger per Lupfer, nach Missverständnis der Gästeabwehr, das Tor zu erzielen, verfehlte jedoch.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Grünthal Jonas Grunder für Samuel Cousin ein. In Minute 48 verpasste Pfenninger eine feine Vorarbeit von Huber, Schober parierte stark und Stahl dem Top-Stümer der Hausherren den Ball vom Fuß. Drei Minuten später blockte Schober einen Huber-Schuss mit einem starken Reflex aus acht Metern. Grünthal blieb weiter gefährlich. Jonas Grunder brachte den Ball von der Grundlinie hinein; Huber verfehlte das Tor erneut knapp, Schober zeigte erneut starke Paraden.

In der 53. Minute lag der Ausgleich in der Luft: Ein Foul im 16-Meter-Raum führte zu Strafstoß, verwandelt durch Alexander Petrovic ins rechte Eck.

Druck blieb vorhanden, doch Mehring blieb gefährlich. In Minute 65 verfehlte Pfenninger nach Freistoß aus etwa 20 Metern den Pfosten. In Minute 73 brachte Ahmed Sabic nach Vorlage von Pfenninger die Heimelf erneut in Führung: Sabic überwand zwei Gegenspieler und traf aus 16 Metern ins lange Eck.

Zwei Minuten später egalisierte Mehring erneut: Ein langer Ball in die Spitze fand Hügel, der allein vor dem Keeper einschob. Bis zum Schluss blieb Grünthal bemüht, doch kein weiterer Treffer gelang.

Schlussphase Grünthal suchte nach der erneuten Führung, blieb aber erfolglos. Endstand 2:2. Grünthal bleibt Tabellenführer, Mehring rückt auf Platz 12 vor.

Das Fazit von Trainer Mario Sinicki: „Ein überlegenes Spiel in Abschnitt zwei mit klaren Einschussmöglichkeiten. Zwei unnötige Gegentore verhinderten den Lohn.“

Weiter geht es am Freitag gegen TSV Neuötting: Das Ziel ist es , wieder zu siegen und vor allem defensiv konzentrierte 90 Minuten abzuliefern. Anpfiff in Neuötting ist um 20 Uhr.