Grünthal holt den ersten Dreier im Jahr 2025

Ein kampfbetontes und bis zum Schluss spannendes Spiel sahen die 120 Zuschauer auf dem Sportplatz des FC Grünthal am Sonntag bei sonnigem Frühlingswetter zwischen der der Heimmannschaft und den Gästen aus Tattenhausen, die mit einer großen Fangemeinschaft aus Jung und Alt in den Landkreis Mühldorf anreisten. Das Spiel stand unter der Leitung von Schiedsrichter Simon Hellmaier und seinen Assistenten Jens Roden sowie Raphael Brettschneider. Grünthal wusste um die Wichtigkeit des Spiels, da bei einer weiteren Niederlage der Abstand nach unten nur noch 5 Punkte Unterschied bedeuten würde.

Nach 10 Minuten einer der wenigen Torchancen im ersten Spielabschnitt durch Josef Kriechbaumer, der sich nach einem Diagonalball gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte, jedoch an Keeper Kumpfmüller scheitert, der den Ball an die Latte lenken kann. Der FC Grünthal blieb jedoch die aktivere Mannschaft, tat sich aber schwer gegen die sehr tiefstehenden Gäste die Lücke in der letzten Abwehrkette zu finden. In der Folgezeit konzentrierte sich das Spiel aufs Mittelfeld. Nach 25 Minuten dann die erste gefährliche Aktion der Heimmannschaft. Einen Steckpass von Anton Manhart konnte Samuel Grundner nach innen bringen. Wo der Abschluss von Ahmed Sabic noch geblockt werden konnte. In der 43. Spielminute holte Marinus Niedermaier Jakob Obermayr nach einem starken Solo im Mittelfeld per “Schere“ von den Füßen und wurde vom souverän leitenden Referee für 10 Minuten des Feldes verwiesen. Mit einem gerechten 0:0 gingen die Mannschaften in die Kabinen.