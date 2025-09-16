Grünthal: Heute ein Spiel der Gegensätze

Der FC Grünthal tritt am heutigen Dienstag beim TSV Buchbach II an

Während der FC Grünthal mit neun Punkten aus vier Spielen einen starken Saisonstart hingelegt hat, steckt die U23 des TSV Buchbach aktuell tief in der Krise. Lediglich ein Punkt aus drei Partien, darunter ein Nichtantritt – mehr als der letzte Tabellenplatz ist derzeit nicht drin für die junge Mannschaft.

Zum 5. Spieltag der Kreisliga tritt der FC Grünthal am morgigen Dienstag beim TSV Buchbach II an – um 19 Uhr unter Flutlicht. Oder anders gesagt: Der Tabellenletzte empfängt den ambitionierten FCG …

Doch unterschätzen darf man die Buchbacher keineswegs.

Denn immer wieder werden bis zu drei Spieler aus dem Regionalliga-Kader des TSV in der U23 eingesetzt. Diese bringen nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch Spielintelligenz und Erfahrung mit – Faktoren, die unter Flutlicht schnell den Unterschied machen können.

Auch die Statistik unterstreicht: In den bisherigen neun Duellen konnte Buchbach II vier Mal gewinnen, Grünthal drei Mal – zweimal gab es ein Remis.

FCG-Trainer Mario Sinicki blickt mit Respekt, aber klarem Ziel auf das Duell: „Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte. Die Basis dafür muss aber eine konsequente Defensivarbeit sein – mit sauberen, aber harten Zweikämpfen. Nur wenn wir hinten stabil stehen, können wir unser Spiel nach vorne aufziehen.“

Mit dem langjährig erfahrenen und hochklassig-eingesetzten Schiedsrichter Markus Geithner ist zudem ein Mann mit viel Fingerspitzengefühl für hitzige Duelle an der Pfeife – perfekte Voraussetzungen für ein faires, aber intensives Spiel.