Grünthal gewinnt Derby in Ramsau

Beide Teams brauchten keine Anlaufzeit. Nach einem Schuss aus 12 Meter von Michael Vital verhinderte FC-Goalie Stephan Kumpfmüller mit einer Glanzparade einen Reichertsheimer Treffer (4.).

Auf der Gegenseite fand ein weiter Torwartabschlag den Weg zu Max Pfenninger und dessen Schuss aus spitzen Winkel wurde zur Vorlage für Jonas Grundner, der am langen Pfosten zur Grünthaler Führung traf (10.). In der 19. Minute fast der nächste Grünthaler Treffer. Einen Schuss von Max Pfenninger wehrte SG-Schlussmann Luca Fischer ab und Alex Baumgartner blockte den Nachschuss von Samuel Grundner im letzten Moment (19.).

Die SG RRG fortan mit mehr Ballbesitz und schönen Kombinationen, doch die Gästedefensive stand sicher. Ein Freistoß von Michael Vital aus dem Halbfeld flog in den Fünfmeterraum und der aufsetzende Ball ging knapp am Kreuzeck vorbei ins Toraus (25.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Felix Wieser nach einer Hereingabe von Andreas Hundschell zum 1:1-Ausgleich (45+4).

Nach dem Seitenwechsel sorgten die schnörkellos nach vorne spielenden Grünthaler wieder für Gefahr und der Schuss von Samuel Grundner im Strafraum wurde im letzten Augenblick geblockt (48.). Ein Freistoß aus dem Halbfeld köpfte Max Pfenninger zur Grünthaler 2:1-Führung ins kurze Eck (57.). Wie in Durchgang eins die SG RRG wieder mit viel Ballbesitz, kam jedoch zu selten zu Abschlüssen.

Nach einem Reichertsheimer Ballverlust im Mittelfeld ging Max Pfenninger durch und erhöhte mit einem satten Schuss zum 3:1 für Gäste (70.). Sechs Minuten später verzog Max Pfenninger freistehend aus kurzer Distanz (76.).

Die SG RRG gab jedoch nicht auf und Matthias Vital verkürzte mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 16 Meter au 2:3 (78.). Die Reichertsheimer Elf blies nun zu Schlussoffensive und im Grünthaler Strafraum herrschte Hochbetrieb.

Felix Wieser köpfte am kurzen Pfosten knapp vorbei (90+1) und als auch sein Schuss aus 16 Meter knapp am Pfosten vorbei zischte (90+4) war die Reichertsheimer Niederlage besiegelt.

Falls das Wetter mitspielt kommt es noch am 15.11.2025 in Unterreit zum Rückspiel in diesem Nachbarschaftsduell. Die SG RRG ist am nächsten Sonntag um 14:00 Uhr zu Gast in Emmering und der FC Grünthal tritt bereits am Samstag um 14:00 Uhr beim TV Feldkirchen an.