Grünthal empfängt Aufsteiger Oberbergkirchen

Unterreit - Für Grünthals neuen Coach Mario Sinicki ist es die erste Partie vor heimischem Publikum. Und der gibt die Marschroute klar vor.

Am Freitagabend steigt in Unterreit das erste Heimspiel der Saison für den FC Grünthal – und das bereits um 17:45 Uhr, da auf dem Hauptplatz kein Flutlicht vorhanden ist. Gegner ist der starke Aufsteiger SV Oberbergkirchen, der souverän in der Kreisklasse 3 Meister wurde und bislang ungeschlagen in die Kreisliga gestartet ist.

„Im ersten Heimspiel der Saison wollen wir unbedingt gewinnen.“ Der Saisonauftakt verlief durchwachsen. Auf einen überzeugenden 5:0-Auswärtssieg in Großholzhausen folgte eine 3:1-Niederlage in Westerndorf. Nun soll vor heimischer Kulisse der erste Heimdreier eingefahren werden. Beim Personal kann Sinicki fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der langzeitverletzte Josef Forstmeier sowie Urlauber Samuel Grunder stehen nicht zur Verfügung.

Der SV Oberbergkirchen hat sich als Aufsteiger bisher stark präsentiert. Die Mannschaft von Trainer Slobodan Jezildjic ist nach zwei Heimspielen noch ungeschlagen, trennte sich mit 1:1 von Tüssling und erreichte ein 0:0 gegen Großholzhausen. In den bisherigen sechs Aufeinandertreffen spricht die Bilanz klar für den FC Grünthal: Vier Siege, ein Unentschieden und nur ein Erfolg für den SVO. Auch im letzten Duell – einem Vorbereitungsspiel zur Saison 2024/25 – setzte sich Grünthal in Oberbergkirchen mit 3:2 durch. Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Mustafa Küçük, assistiert von Marvin Heymig und Eva Bacher.