Grünthal bleibt auf Kurs

links Anton Manhart vom FC Grünthal, dem das wichtige 1:0 gelang – rechts Bastian Schmid. der eine starke Partie absolvierte …

Dabei sah es zunächst überhaupt nicht nach einem Auswärtssieg der Gäste aus.

Der FC Grünthal bleibt in der Kreisliga auf Erfolgskurs: Die Mannschaft setzte sich mit 2:1 beim SV Ostermünchen durch. Trotz einer über weite Strecken zerfahrenen Partie nahm Grünthal drei wichtige Punkte mit und bleibt damit Spitzenreiter Raubling dicht auf den Fersen – zwei Punkte hat der FCG weniger bei einem Spiel weniger. Gleichzeitig konnte der Vorsprung vom Relegationsplatz in Richtung Bezirksliga auf den dritten Tabellenplatz mit aktuell Tüßling auf komfortable sieben Punkte ausgebaut werden.

Die Heimelf Ostermünchen um Neucoach und Trainerfuchs Helmut Faber erwischte den deutlich besseren Start. Mit aggressivem, frühem Pressing setzte Ostermünchen die Grünthaler Hintermannschaft immer wieder unter Druck und zwang sie zu Fehlern im Aufbauspiel. Bereits in der Anfangsphase erarbeiteten sich die Gastgeber gute Möglichkeiten: Jedlicka (12.) und Grabl (13.) kamen jeweils aussichtsreich zum Abschluss, scheiterten jedoch entweder an der fehlenden Präzision oder am sicher parierenden Grünthaler Schlussmann Stephan Kumpfmüller. Nur drei Minuten später zog Luca Baumann aus rund 22 Metern ab, doch Kumpfmüller konnte den Ball im Nachfassen festmachen.

Aus dem Nichts dann die Führung für die Gäste aus Grünthal: Ein starkes Dribbling von Bastian Schmid mündete in ein Gestochere im gegnerischen Strafraum. Jonas Grundner behielt die Übersicht und legte halbrechts auf Anton Manhart ab, der aus etwa 14 Metern trocken abschloss – keine Chance für Sebastian Amann im Tor der Heimelf (20.).

Grünthal schien nun kurzzeitig den Schalter umlegen zu wollen – und legte nur sechs Minuten später nach. Über die rechte Seite brachte Startelfdebütant Sebastian Eßer einen flachen Ball in den Strafraum, den ein Ostermünchner Verteidiger nur unzureichend klären konnte. Die missglückte Aktion wurde zur perfekten Vorlage für Jonas Grundner, der aus zentraler Position aus rund zwölf Metern souverän einschob (26.). Erneut war Amann chancenlos.

Beide Treffer fielen in einer Phase, in der Grünthal offensiv kaum in Erscheinung getreten war – umso effizient nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten. Während man in den vergangenen Wochen noch häufig fahrlässig mit Chancen umgegangen war, präsentierte sich Grünthal diesmal eiskalt und lag mit zwei Treffern aus zwei Chancen plötzlich komfortabel in Führung.

Wer jedoch dachte, Ostermünchen würde sich davon beeindrucken lassen, sah sich getäuscht. Die Hausherren blieben die spielbestimmende Mannschaft, setzten ihr intensives Pressing fort und hatten weiterhin mehr vom Spiel. Grünthal hingegen fand trotz der Führung kaum zu seinem Rhythmus und agierte weiterhin fehleranfällig im Spielaufbau.

So ging es mit einem aus Sicht der Gäste durchaus schmeichelhaften 2:0 in die Halbzeitpause. Das Fazit des Livetickers brachte die ersten 45 Minuten treffend auf den Punkt: Ostermünchen spielbestimmend und eigentlich besser – Grünthal hingegen nicht gut, aber zweimal eiskalt.

Auch im zweiten Durchgang starteten beide Teams zunächst verhalten. Grünthal war bemüht, mehr Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen, während Ostermünchen darauf bedacht war, nicht frühzeitig durch ein drittes Gegentor endgültig den Anschluss zu verlieren.

So dauerte es bis zur 68. Minute, ehe der erste Abschluss der zweiten Hälfte notiert werden konnte. Der Versuch von David Ullmann ging jedoch deutlich über das Tor.

Zehn Minuten später folgte dann die bis dahin größte Chance der zweiten Halbzeit: Einen strammen Freistoß von Luca Baumann über die Mauer lenkte Stephan Kumpfmüller mit einer starken Parade noch an den Pfosten und bewahrte seine Mannschaft damit vor dem Anschlusstreffer.

In der Schlussphase boten sich den Gästen zunehmend Räume in der Tiefe, um den sprichwörtlichen „Deckel draufzumachen“. Doch entweder fehlte im letzten Pass die nötige Präzision oder die Angriffe wurden zu spät ausgespielt – mehrfach ging zudem die Fahne wegen Abseits nach oben.

So blieb Ostermünchen im Spiel – und nutzte die sich bietende Gelegenheit. In der 91. Minute fasste sich der überragende Luca Baumann aus etwa 18 Metern ein Herz und traf mit einem strammen Flachschuss zum längst verdienten 1:2-Anschlusstreffer. Kumpfmüller war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Treffer aber nicht mehr verhindern.

Die Schlussminuten hatten es dann noch einmal in sich: Nach einem Foul im Halbfeld bekam Ostermünchen die letzte große Chance auf den Ausgleich. Der hohe Ball in den Strafraum wurde quergelegt, doch sowohl der mit aufgerückte Torhüter Sebastian Amann als auch Christian Dirscherl verpassten knapp.

Am Ende blieb es beim glücklichen, aber aufgrund der Effizienz nicht unverdienten 2:1-Auswärtssieg für den FC Grünthal, der damit weiterhin im Titelrennen voll auf Kurs bleibt.

Coach Sinicki fand nach der Partie klare Worte und richtete den Blick direkt nach vorne: Schon am kommenden Sonntag steht das nächste Spitzenspiel an. Um 15 Uhr empfangen die Grünthaler zuhause den Tabellenvierten aus Reischach.

Dabei dürfte klar sein: Eine Leistungssteigerung ist zwingend notwendig. Gegen Ostermünchen lebte Grünthal vor allem von seiner Effizienz, ließ jedoch über 90 Minuten hinweg die gewohnte, spielerische Linie vermissen …