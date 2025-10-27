Grüntegernbach schießt SG Erding ab – „Hätte noch höher ausgehen können“ – Dorfen II gewinnt Derby

Der TSV Grüntegernbach nimmt in der A-Klasse 8 auch die SG Erding auseinander. Im Derby siegt der TSV Dorfen II gegen den FC Hörgersdorf.
TSV Dorfen 2 – FC Hörgersdorf 4:1 (2:1) – Die Gäste kamen besser ins Spiel und gingen verdient durch Sebastian Deuschl in Führung (21.). Doch dann wachten die Dorfener auf und glichen nur drei Minuten später aus – Jonas Härle war erfolgreich. Mit dem Pausenpfiff drehte TSV-Akteur Clemens Blaha die chancenarme Partie komplett. Hörgersdorf kam druckvoll aus der Halbzeitpause, die Tore schossen jedoch die Hausherren innerhalb einer Minute: Erst traf Jonas Lüers zum 3:1 (79.), abermals Blaha entschied die Partie komplett (80.). TSV-Coach Florian Leins war zufrieden: „Für mich ein verdienter Sieg, über 90 Minuten hatten wir deutlich mehr Chancen.“
SC Kirchasch 2 – TSV St. Wolfgang 2:3 (1:1) – Die Gäste gingen nach einer verunglückten Flanke von Erik Eder in der ersten Minute in Führung. Danach dominierten die Hausherren und kamen nur acht Minuten später dank Thomas Enzbrunner zum Ausgleich. Noch vor der Pause traf Peter Rüttiger die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Kirchasch aktiver und ging verdient durch Sebastian Maier in Führung. Strittig war dann das 2:2 des TSV: „Da ging ein Foul an unserem Verteidiger voraus, was der Schiri nicht geahndet hat“, sagt KSC-Coach Klaus Felske über den Ausgleich von Eder. In der 82. Minute kam es noch schlimmer, denn St. Wolfgangs Simon Vogl sorgte für den 3:2-Gästesieg. Felske: „Die Niederlage ist unverdient.“
FC Finsing 2 – SV Walpertskirchen 2 1:1 (1:1) – Wind und Regen störten den Spielfluss. Finsing war anfangs gut im Spiel und ging auch verdient durch Marco Simml in Führung (21.). Zwölf Minuten später glich Walpertskirchens Benjamin Hötscher aus, nachdem es die Gastgeber verpassten, auf 2:0 zu erhöhen. Im zweiten Durchgang gab es keine Tore mehr, Finsings Coach Chris Geisler resümierte: „Am Schluss war’s ein gerechtes Unentschieden.“
TSV Isen – FC Lengdorf 2 2:1 (0:1) – Von Beginn an war viel Feuer im Derby, Isen tat sich jedoch äußerst schwer in den ersten 45 Minuten. „Da haben wir gar nicht ins Spiel gefunden“, gab TSV-Trainer Rene Greithanner zu. Deshalb war die Gäste-Führung durch Daniel Leipold durchaus verdient. „In der Halbzeit haben wir dann umgestellt und es wurde deutlich besser“, verriet Greithanner, dessen Team durch einen Doppelpack innerhalb von zwei Minuten von Emanuel Baumgartner (71.) und Otto Seeger (73.) die Partie komplett drehte. Greithanner: „Wir haben gekämpft.“
SG Hörlkofen/Wörth – SpVgg Neuching 2 1:1 (1:0) – Vor allem in den ersten 30 Minuten taten sich die Hausherren schwer, Neuching wusste dies jedoch nicht zu nutzen und wurden nach vorne bis auf einen Freistoß auch nicht gefährlich. In der 38. Minute traf dann die SG glücklich durch A-Jugendspieler Raphael Nußrainer, als dieser vom Sechzehner Eck ins Tor schlenzte. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Hausherren das 1:0, in der 63. Minute glich Lukas Haberthaler aus. Die Gäste konzentrierten sich im Anschluss erfolgreich auf die Defensive. „Das war ein klassisches Unentschieden-Spiel“, meinte SG-Coach Sergio Linke.
TSV Grüntegernbach – SG Erding/Klettham 7:0 (5:0) – Keine Blöße gab sich der Klassenprimus Grüntegernbach beim Kantersieg. „Das war insgesamt ein Spiel auf ein Tor und hätte noch höher ausgehen können“, zeigte sich TSV-Spielertrainer Matthias Kurz zufrieden. Schon zur Halbzeit war die Partie nach Toren von Moritz Greimel (2), Luka Selmani, Niklas Zott und Tobias Kiefinger entschieden. Gäste-Akteur Max Malterer vergab beim Stand vom 0:2 eine Großchance und traf nur den Pfosten. Auch nach der Pause traf nur der Tabellenführer. Erst war es Emil Otter kurz nach Wiederbeginn (47.), abermals Kiefinger setzte den Schlusspunkt zum 7:0 (52.). (vs)