Grüntegernbach schießt SG Erding ab – „Hätte noch höher ausgehen können“ – Dorfen II gewinnt Derby

Der zweite Streich im Schützenfest: Moritz Greimel (2.v.r.) überlegt vorbei an Gästetorwart Tristan Münzberger zum 2:0, Kapitän Vincent Wirl, Alexandar Denic und Oliver Kurowski (v.l.) allesamt zu spät. – Foto: Hermann Weingartner

Der TSV Grüntegernbach nimmt in der A-Klasse 8 auch die SG Erding auseinander. Im Derby siegt der TSV Dorfen II gegen den FC Hörgersdorf.

TSV Dorfen 2 – FC Hörgersdorf 4:1 (2:1) – Die Gäste kamen besser ins Spiel und gingen verdient durch Sebastian Deuschl in Führung (21.). Doch dann wachten die Dorfener auf und glichen nur drei Minuten später aus – Jonas Härle war erfolgreich. Mit dem Pausenpfiff drehte TSV-Akteur Clemens Blaha die chancenarme Partie komplett. Hörgersdorf kam druckvoll aus der Halbzeitpause, die Tore schossen jedoch die Hausherren innerhalb einer Minute: Erst traf Jonas Lüers zum 3:1 (79.), abermals Blaha entschied die Partie komplett (80.). TSV-Coach Florian Leins war zufrieden: „Für mich ein verdienter Sieg, über 90 Minuten hatten wir deutlich mehr Chancen.“ SC Kirchasch 2 – TSV St. Wolfgang 2:3 (1:1) – Die Gäste gingen nach einer verunglückten Flanke von Erik Eder in der ersten Minute in Führung. Danach dominierten die Hausherren und kamen nur acht Minuten später dank Thomas Enzbrunner zum Ausgleich. Noch vor der Pause traf Peter Rüttiger die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit blieb Kirchasch aktiver und ging verdient durch Sebastian Maier in Führung. Strittig war dann das 2:2 des TSV: „Da ging ein Foul an unserem Verteidiger voraus, was der Schiri nicht geahndet hat“, sagt KSC-Coach Klaus Felske über den Ausgleich von Eder. In der 82. Minute kam es noch schlimmer, denn St. Wolfgangs Simon Vogl sorgte für den 3:2-Gästesieg. Felske: „Die Niederlage ist unverdient.“

FC Finsing 2 – SV Walpertskirchen 2 1:1 (1:1) – Wind und Regen störten den Spielfluss. Finsing war anfangs gut im Spiel und ging auch verdient durch Marco Simml in Führung (21.). Zwölf Minuten später glich Walpertskirchens Benjamin Hötscher aus, nachdem es die Gastgeber verpassten, auf 2:0 zu erhöhen. Im zweiten Durchgang gab es keine Tore mehr, Finsings Coach Chris Geisler resümierte: „Am Schluss war’s ein gerechtes Unentschieden.“ TSV Isen – FC Lengdorf 2 2:1 (0:1) – Von Beginn an war viel Feuer im Derby, Isen tat sich jedoch äußerst schwer in den ersten 45 Minuten. „Da haben wir gar nicht ins Spiel gefunden“, gab TSV-Trainer Rene Greithanner zu. Deshalb war die Gäste-Führung durch Daniel Leipold durchaus verdient. „In der Halbzeit haben wir dann umgestellt und es wurde deutlich besser“, verriet Greithanner, dessen Team durch einen Doppelpack innerhalb von zwei Minuten von Emanuel Baumgartner (71.) und Otto Seeger (73.) die Partie komplett drehte. Greithanner: „Wir haben gekämpft.“