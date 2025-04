Grüntegernbach gewinnt das Verfolgerduell - Ottenhofen mit Kantersieg

TSV Wartenberg II – DJK Ottenhofen 1:6 (1:2): „Der Sieg für Ottenhofen geht schon in Ordnung, das Ergebnis ist jedoch mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen. Das war kein schlechtes Spiel meiner Mannschaft“, so TSV-Trainer Christoph Lehmann. Die Gäste waren nach 33 Minuten durch Felix Schreiner in Führung gegangen, diese egalisierte Martin Maier nach einem langen Ball. Er schob ins leere Tor ein (34.). Kurz vor der Pause gelang Andreas Lechner nach einem Durchstecker das Ottenhofener 2:1 (44.). In der Schlussviertelstunde trafen die Gäste viermal. Sven Jajcinovic (77.), Peter Werndl per Doppelpack (83.,87.) und Markus Morawietz (88.) markierten den 6:1-Endstand. Lehmann nahm seine Mannschaft in Schutz: „Da waren wir einfach platt.“

TSV Grüntegernbach – TSV St. Wolfgang 2:0 (2:0): Das Ergebnis spiegelte die Spielanteile nur bedingt wider. „Bei der Anzahl der Chancen hatten wir die Nase vorne, doch bei Ballbesitz und Spielanteilen war doch der Gegner am Drücker, vor allem in den ersten 20 Minuten“, fasste Grüntegernbachs Spielertrainer Matthias Kurz zusammen. Seine Farben waren nach 41 Minuten in Führung gegangen. Nicolas Lohmeier traf nach schöner Einzelaktion. Nur vier Minuten später erhöhten die Hausherren. Nach abgefälschtem Freistoß von Spielertrainer Kurz traf Tobias Kiefinger zum 2:0 (45.). Dabei blieb es.

SG Buch am Buchrain/Forstern II – SC Kirchasch II 4:5 (2:2): Einen Neun-Tore-Wahnsinn erlebten die rund 80 Zuschauer in Forstern, allerdings mit dem besseren Ende für Kirchasch. Die Gäste gingen durch Tobias Meier in Führung (3.), Benjamin Glas erhöhte auf 2:0 (18.). Doch die SG erholte sich gut und konnte vor der Pause noch egalisieren. Philipp Simon (39.) und Christian Ruez (45.) stellten auf 2:2. In der 47. Minute war es wieder Simon, der zum 3:2 traf. Die Hausherren hatten die Partie gedreht. Sebastian Maier brachte Kirchasch zurück ins Spiel (61.), ehe Lukas Schneider in der 65. Minute zur erneuten SG-Führung traf. Diese hatte bis zur 90. Minute Bestand, dann traf Justin Schröter kaltschnäuzig per Foulelfmeter. Doch damit nicht genug: Andreas Faltermaier erzielte nach einem Freistoß per Kopf das 5:4 für Kirchasch (90.+5).

SV Walpertskirchen II – TSV Dorfen II 1:5 (1:2): Schon nach 20 Minuten führten die Gäste 2:0. Clemens Blaha nach einer Ecke (10.) und Jonas Lüers, der den Ball ins Kreuzeck jagte (20.), waren erfolgreich. Walpertskirchen kam jedoch besser in die Partie und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer. Maximilian Spreitzer traf nach einem Eckball zum 1:2 (34.). „Die Pause kam dann echt zur falschen Zeit“, stellte WSV-Trainer Louis Schwarz fest, denn nach dem Seitenwechsel war wieder Dorfen am Drücker. Blaha stellte den alten Abstand wieder her (47.). Dann parierte Lukas Weinhuber einen Dorfener Elfmeter, beim Nachschuss war der Keeper jedoch machtlos, Daniel Mooser schob ein (61.). Er besorgte auch den Endstand (70.).