Grünhagel bleibt Cheftrainer, Messer folgt auf Wolfangel Der FV Ravensburg II präsentiert das Trainerduo für die kommende Saison von Matthias Kloos · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Gerhard Grünhagel (links im Bild) und der neue Co-Trainer Marcel Messer – Foto: FV Ravensburg

Der FV Ravensburg II hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerbank geschaffen. Wie der Verein mitteilte, steht das Trainerteam der U23 für die Saison 2026/27 fest. In einer Spielzeit, in der sich die Mannschaft nach dem Abstieg stabilisiert hat und aktuell mit 34 Punkten auf Rang acht der Bezirksliga Bodensee steht, soll dieser Weg nun fortgesetzt werden. Am kommenden Sonntag empfängt der FV Ravensburg II um 15 Uhr den SV Bergatreute (Platz 13).

„Cheftrainer bleibt auch in der kommenden Saison Gerhard Grünhagel“, so der FV Ravensburg. „Gerhard ist seit 2015 im Verein und geht in seine zweite Saison mit der U23.“ Damit bleibt eine der prägenden Figuren im Nachwuchs- und Übergangsbereich weiter in der Verantwortung. Veränderungen gibt es allerdings auf der Position des Assistenten. „Eine Veränderung wird es auf der Co-Trainer Position geben: Markus Wolfangel wird mit dem Saisonende sein Amt als Co-Trainer bei der U23 abgegeben. Neuer Co-Trainer wird Marcel Messer, der aktuell noch Co-Trainer bei der U17 des FV Ravensburg ist.“ Auch hier setzt der Verein auf eine interne Lösung mit klarer Vereinsbindung. „Marcel ist seit 2022 beim FV und durchlief in dieser Funktion diverse U-Mannschaften des Vereins.“

In der Mitteilung verbindet der Verein die Personalentscheidung ausdrücklich mit einem Dank an das bisherige Trainerteam. „Der FV Ravensburg möchte sich an dieser Stelle bei Gerhard und Markus für Ihre Tätigkeit und Ihr Engagement in dieser Saison bedanken! Gerhard und Markus haben die U23 im vergangenen Sommer in einer schwierigen Situation nach dem Abstieg übernommen, stabilisiert und die junge Ravensburger Mannschaft mit viel Engagement weiterentwickelt!“ Die Rolle von Markus Wolfangel wird in der Mitteilung besonders persönlich gewürdigt. „Lieber Markus - vielen Dank für dein Engagement und deine Bereitschaft uns in einer schwierigen Situation zu helfen. Du wirst beim FV Ravensburg immer einen festen Platz haben und wir würden uns sehr freuen, dich immer wieder bei uns im Stadion begrüßen“



