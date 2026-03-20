Grünes Licht nicht für jeden Wormaten Lazarett beim Wormser Oberligisten vor der Auswärtsparie beim SV Auersmacher im Saarland von Stefan Mannshausen · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Wormatia-Allrounder Laurenz Graf bleibt auch künftig Wormate. Archivfoto: Dirigo/pakalski-press

Worms. Nicht nur der 2:2-Ausgleich des SC Idar-Oberstein in letzter Sekunde schmerzte den Oberligisten VfR Wormatia Worms am vergangenen Wochenende. Schon weit vor dem Abpfiff der Partie musste Trainer Anouar Ddaou mehrere Stammspieler verletzungsbedingt auswechseln. Ein Überblick über die Personallage der Wormser vor ihrem Spiel beim SV Auersmacher am Samstag (15:30 Uhr).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wormatia-Kapitän fehlt, sein Vize ist fraglich Als erster Wormate musste gegen Idar-Oberstein Laurenz Graf seinen Dienst beenden. In der Halbzeitpause wurde die Auswechslung beschlossen, und für Graf übernahm nach Wiederanpfiff Luca Baderschneider in der Innenverteidigung. Inzwischen hat sich Graf von der Prellung, die ihn zum vorzeitigen Aufhören zwang, zwar erholt, schlägt sich nun aber erneut mit einer zuletzt schon störenden offenen Schürfwunde herum. Sein Trainer sagt: „Wir werden nichts riskieren und müssen schauen, ob es für das Wochenende bei ihm reicht.”

Sollte Vize-Kapitän Laurenz Graf im Saarland ausfallen, gäbe es bei den Wormaten eine „Kapitäns-Premiere”, denn Tom Fladung verpasst das Spiel nahe der französischen Grenze definitiv. Der Neu-Kapitän zog sich am vergangenen Wochenende einen Bandanriss im Sprunggelenk zu, musste nach 64 Minuten raus und ist für die Wormaten an diesem Wochenende keine Option. „Vielleicht ist er die Woche drauf wieder dabei”, sagt Ddaou. Dann empfängt der VfR den starken Aufsteiger TSV Gau-Odernheim zum Rheinhessen-Duell. Angeschlagene Defensivspieler Ebenfalls vorzeitig Feierabend hatte beim ersten Heimspiel des Jahres notgedrungen Felipe Ralda, der den Platz nach 70 Minuten verließ. Seine Schmerzen im Knie waren jedoch schnell wieder abgeklungen und der Rechtsverteidiger stand schon am Montagabend wieder auf dem Trainingsplatz. Mit Ralda ist beim VfR also schon in Auersmacher wieder in der Startformation zu rechnen.