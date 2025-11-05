Grünes Licht für die Bremer Brücke

– Foto: Imago Images

Der Stadtrat Osnabrück hat am Abend des 4. November einstimmig den Weg für die umfassende Modernisierung der Bremer Brücke geebnet. Damit steht fest: Das traditionsreiche Stadion wird in den kommenden Jahren mit einem Investitionsvolumen von rund 33 Millionen Euro fit für die Zukunft gemacht. Drei Tribünen sollen dabei grundlegend saniert werden, um ein zeitgemäßes, sicheres und zugleich emotional aufgeladenes Stadionerlebnis zu bewahren.

„Dieser Beschluss ist ein Meilenstein für die Bremer Brücke“, betonte Jan Jansen, Geschäftsführer der Stadionbesitzgesellschaft VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG. Er sprach von einem „Vertrauensbeweis des Rates“ und einer „großen Chance, die Bremer Brücke auch über den Fußball hinaus stärker als Ort für Veranstaltungen und Begegnung zu öffnen“. Auch Dr. Michael Welling, Geschäftsführer sowohl der Stadiongesellschaft als auch der VfL Osnabrück GmbH & Co. KGaA, unterstrich die Tragweite der Entscheidung: „Die Sanierung ist ein Meilenstein für den VfL. Hinter allen Beteiligten liegen intensive Monate, in denen viel gearbeitet und gerungen wurde. Jetzt beginnt die nächste Phase mit vollem Enthusiasmus. Ziel ist eine nachhaltige Basis für Profifußball in Osnabrück.“

Nächste Schritte: Planung und Ausschreibung Mit dem Ratsbeschluss startet die konkrete Umsetzungsphase. Zunächst stehen die baurechtlichen Genehmigungsverfahren an, bevor die Stadt die Ausschreibung zur Vergabe eines Generalunternehmens einleitet. Der Baubeginn ist nach aktuellem Zeitplan für den Sommer 2026 – also direkt im Anschluss an die Saison 2025/26 – vorgesehen. Während der Arbeiten soll der Spielbetrieb an der Brücke so weit wie möglich aufrechterhalten werden.