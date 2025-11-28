Grünes Licht aus Ansbach! "Baustellenspiel" gegen Vilzing findet statt

Grünes Licht aus Ansbach! Die Partie am ersten Adventssamstag um 13:00 Uhr gegen die DJK Vilzing kann stattfinden. Die Hausherren haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Weil im Xaver-Bertsch-Sportpark derzeit Umbaumaßnahmen stattfinden, haben die 09er das letzte Spiel vor der Winterpause zum "Baustellenspiel" deklariert - inklusive freiem Eintritt für alle! Die Ansbacher konnten vergangene Woche die Füße hochlegen, die Partie gegen die SpVgg Unterhaching wurde in den März verlegt.



Auch die Vilzinger mussten eine unfreiwillige Pause einlegen. Der Platz im Manfred-Zollner-Stadion war gefroren! Die kurzfristige Absage wenige Stunden vorm Anpfiff sorgte wiederum für Ärger beim Gegner Würzburger Kickers. Den FWK-Tross ereilte die Absage im Bus und so mussten die Unterfranken wieder unverrichteter Dinge umdrehen.