Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ein letztes Mal strecken im Jahr 2025 wollen sich Fabian Eutinger und die Vilzinger in Ansbach. – Foto: Sven Leifer
Grünes Licht aus Ansbach! "Baustellenspiel" gegen Vilzing findet statt
Samstag - 20. Spieltag: Die DJK will sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden
Grünes Licht aus Ansbach! Die Partie am ersten Adventssamstag um 13:00 Uhr gegen die DJK Vilzing kann stattfinden. Die Hausherren haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Weil im Xaver-Bertsch-Sportpark derzeit Umbaumaßnahmen stattfinden, haben die 09er das letzte Spiel vor der Winterpause zum "Baustellenspiel" deklariert - inklusive freiem Eintritt für alle! Die Ansbacher konnten vergangene Woche die Füße hochlegen, die Partie gegen die SpVgg Unterhaching wurde in den März verlegt.
Auch die Vilzinger mussten eine unfreiwillige Pause einlegen. Der Platz im Manfred-Zollner-Stadion war gefroren! Die kurzfristige Absage wenige Stunden vorm Anpfiff sorgte wiederum für Ärger beim Gegner Würzburger Kickers. Den FWK-Tross ereilte die Absage im Bus und so mussten die Unterfranken wieder unverrichteter Dinge umdrehen.
Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum lässt vor dem Auswärtsspiel in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt wissen: "Wir sind froh, dass wir noch spielen können und so noch einmal die Möglichkeit haben, uns mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu verabschieden. Die Trainingswoche war freilich nicht optimal, wir mussten auf Kunstrasen trainieren, die Montagseinheit mussten wir komplett streichen. Aber das bringt der Winter halt so mit sich. Personell ist die Situation weiterhin angespannt, da kommt die Winterpause ganz gelegen, um mal durchzupusten. In Ansbach werden wir aber noch einmal alles raushauen."
Personalien DJK Vilzing: Neu auf der Ausfallliste ist Alexis Fambo, der aufgrund von muskulären Problemen nicht auflaufen kann. Wohl auch in Ansbach kein Thema wird Kapitän Felix Weber sein, den seit Wochen Kniebeschwerden plagen. Zudem fallen Elija Härtl, Tobias Hoch, Markus Ziereis, Jakob Zitzelsberger und Martin Tiefenbrunner verletzungsbedingt aus.
Das sagt Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier: "Es sieht gut aus bei uns, wir können spielen! Wir wollen uns natürlich mit einem Heimsieg von unseren Fans verabschieden und eine gute Herbstrunde so zu einem versöhnlichen Abschluss bringen."
Personalien SpVgg Ansbach: Johannis Zimmermann fällt wegen muskulärer Probleme aus. Zudem fehlt weiterhin Langzeitausfall Matthias Hahn. Ansonsten sind alle Mann an Bord.