Grüner Tisch stoppt Delay Sports - VFB Berlin fordert Ersten

Ein spannender Spieltag steht bevor: Der 9. Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 verspricht Dramatik, Emotionen und Tore satt. Während Spitzenreiter GW Neukölln bei Verfolger VfB Berlin im Topduell bestehen muss, will Delay Sports nach dem aberkannten Sieg zurück in die Spur finden. Das Ziel bleibt die Landesliga. Betont Gründer Elias Nerlich auf seinem YouTube Kanal. Unten kämpfen Stern Britz (null Punkte), Concordia Wilhelmsruh, Traber und der Grünauer BC ums Überleben

Der Tabellenfünfte gegen den Zehnten – eine Partie, die Offensivfreunde elektrisiert. Lübars-Coach Detlef Fitzek jubelte nach dem 3:1 in Charlottenburg über drei wichtige Punkte. Vor allem Angreifer Vincent Schareina, der bereits vier Treffer in nur drei Spielen erzielt hat, sorgt für Gefahr. Doch der Berliner TSC von Trainer Konrad Wanka reist mit Rückenwind an: Ein 5:2 gegen Grünau spricht eine deutliche Sprache. Knipser Leon Heydorn steht bei acht Saisontoren. Es riecht nach einem offenen Schlagabtausch.

Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes! Vierter gegen Erster, Gino Gillmeister (8 Tore) gegen N. Schyschka (9 Tore) – mehr Bezirksliga-Spannung geht kaum. VfB-Trainer Maik Mann freut sich nach dem 6:0-Kantersieg in Wilhelmsruh über den starken Saisonstart. Doch Tabellenführer GW Neukölln reist mit breiter Brust an: Trainer Volkan Ergin hat seine Mannschaft zu einer eingespielten Einheit geformt, die vergangene Woche Heinersdorf mit 4:0 zerlegte. Beide Teams kassieren kaum Gegentore – erst fünf auf Seiten des VfB, zehn bei Neukölln. Ein echtes Duell auf Augenhöhe um die Herbstmeisterschaft. Kleinigkeiten könnten entscheiden.

Nach turbulenten Tagen herrscht beim Influencer-Klub Delay Sports Redebedarf. Der 6:2-Erfolg bei Veritas wurde wegen eines Wechselfehlers annulliert, die Punkte sind futsch – der Klub von Elias Nerlich fällt auf Rang sechs zurück. Trainer Kevin Pannewitz fordert nun eine Reaktion gegen den Zwölften SC Charlottenburg II. Das Ziel bleibt die Landesliga. Betont Gründer Elias Nerlich auf seinem YouTube Kanal. Pascal Brossmann (13 Tore) und Zulu Ernst (10 Tore) sollen nach der Nullnummer in Veritas wieder für Offensivfeuer sorgen. Auf der Gegenseite versucht Trainer Philip Preikschat, seine junge Mannschaft nach dem 1:3 gegen Lübars zu stabilisieren. Doch gegen das offensiv stärkste Team der Liga droht eine äusserst schwere Aufgabe

Ein echtes Topduell: Der Fünfte empfängt den Dritten. SV Bosna kam zuletzt beim 0:0 in Wittenau nicht über ein Remis hinaus, will nun im Heimspiel wieder dreifach punkten. Trainer Edin Jukic vertraut auf die Torjäger Esmir Salihović und Arouna Kankou (je 5 Tore), die bisher den Unterschied machen. Veritas dagegen reist als formstarker Aufsteiger an. Trainer Abdul Aziz Fakhro sah bei der 2:6 Klatsche (am Ende wegen grünen Tisch 2:0) gegen Delay Sports viele taktische Fehler seines Teams. Mit Sebastian Ghasemi-Nobakht (10 Tore) und Mehmet Aydin (7 Tore, 10 Vorlagen) verfügt Veritas über das gefährlichste Offensivduo der Liga. Ein Sieg würde sie weiter mitten ins Aufstiegsrennen katapultieren.

Morgen, 12:45 Uhr BSV Heinersdorf Heinersdorf SV Sparta Lichtenberg SV Sparta II 12:45 PUSH

Nach dem 0:4 bei Tabellenführer Neukölln will Heinersdorf Wiedergutmachung betreiben. Trainer Paul Koste setzt dabei auf den treffsicheren Peer-Phillip Brendler (6 Tore in nur vier Spielen). Mit zehn Punkten rangiert der BSV im Mittelfeld, doch eine weitere Pleite könnte den Blick nach unten richten.

Sparta Lichtenberg II verlor zuletzt 0:3 gegen Marienfelde und rutschte auf Platz neun. Trainer Kilian Kitta fordert mehr Konsequenz, um die Stabilität wiederzufinden. Offensiv ruht viel auf den Schultern von Luca Lescano (7 Treffer). Ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.

Marienfelde bleibt der große Herausforderer von GW Neukölln. Trainer Martin Lorenz feierte mit dem 3:0 in Sparta den sechsten Sieg der Saison und will zu Hause gegen Traber nachlegen. Mit Marc-Jerome Schmidt (6 Tore) und Jan Bünger (5 Tore) steht die Offensive stabil und variabel.

Traber-Coach Jonathan Lorenzi konnte beim 3:2 gegen Stern Britz endlich wieder jubeln – dank der treffsicheren Angreifer Hans Karaj und Roger Abdallah (je 5 Treffer). Doch beim Tabellenzweiten wartet eine ganz andere Hausnummer. Ein Punkt wäre schon ein Erfolg.

Morgen, 14:00 Uhr SV Stern Britz 1889 Stern Britz Wittenauer SC Concordia Wittenau 14:00 PUSH

Letzter gegen Elfter – aber keineswegs ein Selbstläufer. Stern Britz kämpft unter Trainer Nico Legel weiter um den ersten Punkt der Saison. Das knappe 2:3 in Mariendorf zeigt, dass das Team lebt. Nun soll zu Hause endlich der Befreiungsschlag gelingen.

Doch Wittenau mit Trainer Thomas Heyman reist nach dem 0:0 gegen Bosna mit defensiver Stabilität an. Offensiv ruhen die Hoffnungen auf Philipp Engel (4 Tore), der bisher als einziger verlässlich trifft. Ein Abstiegsduell, das von der Mentalität entschieden wird.

Morgen, 14:00 Uhr Grünauer BC 1917 Grünauer BC FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 14:00 PUSH