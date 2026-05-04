Grüner-Tisch-Schock für Teutonia - Liria zerlegt Wannsee

Kabine SSC Teutonia – Foto: Frank Arlinghaus

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 2 liefert viele Tore und deutliche Ergebnisse. BFC Meteor untermauert die Tabellenführung, während im Tabellenkeller vor allem Wannsee, Union 06 und Kladow weiter ums Überleben kämpfen. Der Köpenicker FC schafft es auf Rang Zwei. Weil Teutonia drei Punkte aberkannt werden (siehe Bericht unten). Der Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt spitzt sich zu – der Meister steigt direkt in die Berlinliga auf

BFC Meteor setzt ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen und schlägt Inter II deutlich. Simon Böhm bringt Meteor früh in Führung und legt kurz darauf nach. Eriseld Tafilaj erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel schnürt Böhm seinen Dreierpack, ehe Ibrahim Celik weiter erhöht. Den Schlusspunkt setzt Mohammed Hamiss, während Franzisko Bätz für Inter II nur Ergebniskosmetik betreibt.

Köpenicker FC steht auf Rang zwei nach einem wilden Spiel gegen Mahlsdorf II. Dennis Bohnsack trifft früh zur Führung und legt nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Damien Schade direkt nach. José Antonio Ondo Mangue stellt noch vor der Pause auf 3:1. Nach dem Anschluss durch Kenan Halilcevic wird es spät nochmal spannend, als Carl-Lennart Stöver verkürzt. In der Nachspielzeit sorgt Noah-Maximilian Laske für die Entscheidung.

Hansa 07 gewinnt ein intensives Spiel gegen Türkiyemspor. Tony Born bringt Hansa in Führung, doch Batikan Cetin gleicht aus. Prince Aboagye dreht die Partie für die Gäste. Nach der Pause schlägt Hansa zurück: Benoit Sauthier gleicht aus und Benjamin Fritzenschaft sorgt spät für den Siegtreffer.

SSC Teutonia 99 lässt gegen Stralau Punkte liegen. Jannik Stenzel bringt die Gastgeber in Führung, doch Eric Stier gleicht nach der Pause aus. Nikolas Theodor Körner stellt die Führung wieder her, ehe Lennart Kieselev kurz vor Schluss zum 2:2 trifft. Ein Rückschlag für Teutonia im Kampf um den Aufstieg. Aktuell stehen die Spandauer als Dritter nicht auf einem möglichen Relegationsplatz. Die Zweiten der beiden Landesligen (Staffel Eins Johannisthal, Zwei Köpenicker FC) treffen nach der Saison in zwei Spielen aufeinander. Auch bitter: Den Grün-Weißen werden nachträglich drei Punkte (Spiel gegen Inter II) am grünen Tisch aberkannt, weil MichaWartchow eingesetzt wurde – er war gesperrt.

Union 06 feiert einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller gegen Kladow. Jannik Heeland trifft doppelt zur frühen Führung. Nach dem Seitenwechsel baut Jendrik Heine den Vorsprung weiter aus. Vincent Werber verkürzt für Kladow, doch Heine trifft erneut und Ziad Walid Abdelhamid Hassan Rashed setzt den Schlusspunkt.

FC Liria feiert einen Kantersieg gegen Wannsee und verlässt die Abstiegsränge. Kushtrim Ibrahimi eröffnet den Torreigen, Durim Elezi erhöht noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel trifft Elezi erneut, ehe Mario Kurti nachlegt. Mehrdad Hassanzadeh schnürt anschließend einen Hattrick, während Ibrahimi ebenfalls seinen Doppelpack komplettiert.

Viktoria Berlin U23 legt furios los und überrollt Fortuna Biesdorf II früh. Jeong Chaehyun trifft direkt zur Führung, Joshua Isaias Almedom legt schnell nach und erhöht kurz darauf erneut. Matthieu Weinlein schraubt das Ergebnis weiter in die Höhe und sorgt noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse. Zwischenzeitlich kommt Biesdorf durch Antonio Pensel zum Ehrentreffer, doch Viktoria bleibt dominant und lässt keine Zweifel mehr aufkommen. Almedom setzt mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zu einem deutlichen Heimsieg.