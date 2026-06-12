Grüner Tisch heizt Aufstiegsfinale an - Meteor II fast gerettet

Dersim II Vorstand Kadir Emre hofft – Foto: Frank Arlinghaus

Die Bezirksliga Staffel 3 erlebt einen Saisonabschluss der Extraklasse. Vier Teams kämpfen noch um zwei Aufstiegsplätze. Friedrichshagen, Dersim II und Weißensee gehen punktgleich in den letzten Spieltag, Adler Berlin lauert nur zwei Zähler dahinter. Für zusätzliche Spannung sorgt ein mögliches Sportgerichtsverfahren gegen Dersim II, dem ein Drei-Punkte-Abzug drohen könnte. Im Tabellenkeller steht Brandenburg 03 als Absteiger fest, Makkabi II hat zurückgezogen. Meteor II geht als bester Drittletzter aller drei Staffeln in den letzten Spieltag und besitzt dank seines deutlich besseren Torverhältnisses beste Chancen auf den Klassenerhalt.

Für Brandenburg 03 endet eine schwierige Saison gegen Meteor II. Die Gäste stehen zwar noch nicht endgültig auf der sicheren Seite, besitzen aber die große Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Als bester Drittletzter der drei Bezirksliga-Staffeln stehen sie vor dem Klassenerhalt. Können sich sogar ein Niederlage leisten. Entsprechend hoch wird die Motivation bei Meteor sein.

So., 14.06.2026, 12:30 Uhr Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 SC Staaken SC Staaken II 12:30 PUSH

Der Tabellenführer hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Friedrichshagen benötigt gegen Staaken II einen Sieg, um sämtliche Rechenspiele zu vermeiden. Die Gäste könnten ihrerseits noch in den Abstiegsstrudel geraten und werden dem Spitzenreiter nichts schenken. Die Partie verspricht Hochspannung.

Während Rehberge die Saison entspannt ausklingen lassen kann, benötigt Victoria Friedrichshain möglicherweise noch jeden Punkt. Die Gäste wollen sich aus allen Abstiegsrechnungen heraushalten und werden entsprechend offensiv auftreten. Rehberge möchte seine starke Rückrunde mit einem Heimsieg veredeln.

Dersim II steht vor einem möglichen historischen Aufstieg in die Landesliga. Gegen Schwarz-Weiß Spandau zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Die Gäste gehören jedoch zu den stärksten Mannschaften der Liga und könnten die Aufstiegspläne empfindlich stören. Eines der Topspiele des Wochenendes. Ein Problem hat Dersim II noch: Parallel läuft ein Verfahren gegen die Kreuzberger wegen eines Regelfehlers. Es droht ein Drei-Punkte-Abzug.

Auch Weißensee besitzt beste Chancen auf den Aufstieg. Die Gäste dürfen sich im Rennen um die Landesliga keinen Ausrutscher erlauben. Für Einheit Pankow geht es dagegen noch um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell. Weißensee hat es nicht in eigener Hand

Novi Pazar spielt eine solide Saison und möchte sich mit einem Erfolgserlebnis beim Fünften Teutonia II verabschieden.

Adler gewinnt 2:0 und holt drei Punkte weil Makkabi II zurückgezogen hat.