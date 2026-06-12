 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligavorschau

Grüner Tisch heizt Aufstiegsfinale an - Meteor II fast gerettet

Der 30.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 in der Vorschau

von far · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Dersim II Vorstand Kadir Emre hofft
Dersim II Vorstand Kadir Emre hofft – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Die Bezirksliga Staffel 3 erlebt einen Saisonabschluss der Extraklasse. Vier Teams kämpfen noch um zwei Aufstiegsplätze. Friedrichshagen, Dersim II und Weißensee gehen punktgleich in den letzten Spieltag, Adler Berlin lauert nur zwei Zähler dahinter. Für zusätzliche Spannung sorgt ein mögliches Sportgerichtsverfahren gegen Dersim II, dem ein Drei-Punkte-Abzug drohen könnte. Im Tabellenkeller steht Brandenburg 03 als Absteiger fest, Makkabi II hat zurückgezogen. Meteor II geht als bester Drittletzter aller drei Staffeln in den letzten Spieltag und besitzt dank seines deutlich besseren Torverhältnisses beste Chancen auf den Klassenerhalt.

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So., 14.06.2026, 12:30 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
12:30

Für Brandenburg 03 endet eine schwierige Saison gegen Meteor II. Die Gäste stehen zwar noch nicht endgültig auf der sicheren Seite, besitzen aber die große Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen. Als bester Drittletzter der drei Bezirksliga-Staffeln stehen sie vor dem Klassenerhalt. Können sich sogar ein Niederlage leisten. Entsprechend hoch wird die Motivation bei Meteor sein.

So., 14.06.2026, 12:30 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
12:30

Der Tabellenführer hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Friedrichshagen benötigt gegen Staaken II einen Sieg, um sämtliche Rechenspiele zu vermeiden. Die Gäste könnten ihrerseits noch in den Abstiegsstrudel geraten und werden dem Spitzenreiter nichts schenken. Die Partie verspricht Hochspannung.

So., 14.06.2026, 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
12:30

Während Rehberge die Saison entspannt ausklingen lassen kann, benötigt Victoria Friedrichshain möglicherweise noch jeden Punkt. Die Gäste wollen sich aus allen Abstiegsrechnungen heraushalten und werden entsprechend offensiv auftreten. Rehberge möchte seine starke Rückrunde mit einem Heimsieg veredeln.

So., 14.06.2026, 12:30 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
12:30

Dersim II steht vor einem möglichen historischen Aufstieg in die Landesliga. Gegen Schwarz-Weiß Spandau zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Die Gäste gehören jedoch zu den stärksten Mannschaften der Liga und könnten die Aufstiegspläne empfindlich stören. Eines der Topspiele des Wochenendes. Ein Problem hat Dersim II noch: Parallel läuft ein Verfahren gegen die Kreuzberger wegen eines Regelfehlers. Es droht ein Drei-Punkte-Abzug.

So., 14.06.2026, 12:30 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
12:30live

Auch Weißensee besitzt beste Chancen auf den Aufstieg. Die Gäste dürfen sich im Rennen um die Landesliga keinen Ausrutscher erlauben. Für Einheit Pankow geht es dagegen noch um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell. Weißensee hat es nicht in eigener Hand

So., 14.06.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
13:00

Novi Pazar spielt eine solide Saison und möchte sich mit einem Erfolgserlebnis beim Fünften Teutonia II verabschieden.

So., 14.06.2026, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
-
-
§ Urteil

Adler gewinnt 2:0 und holt drei Punkte weil Makkabi II zurückgezogen hat.

So., 14.06.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
14:15

Concordia Britz will eine starke Saison mit einem Heimsieg abschließen und vielleicht noch einen Platz in der Abschlusstabelle gutmachen. Köpenick II möchte die Spielzeit ebenfalls positiv beenden. Für beide Teams geht es vor allem um einen gelungenen Saisonabschluss, während anderswo die großen Entscheidungen fallen.

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