Grüner Tisch: BSV vor Relegation, Empor II droht Abstieg

Archiv: BSV 92 Spieler jubelt! – Foto: Sascha Gernhardt

Der 29. Spieltag der Landesliga Staffel 1 steht ganz im Zeichen einer außergewöhnlichen Gemengelage. Sportlich führt der FC Internationale Berlin die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf die Sportfreunde Johannisthal an. Doch hinter den Kulissen sollen mehrere Verfahren laufen, die erheblichen Einfluss auf Meisterschaft, Relegationsplatz und Abstiegskampf haben könnten.

Fest steht bislang nur: Dem SV Empor Berlin II wurden nach dem 5:0 gegen Schwarz-Weiß Neukölln drei Punkte wegen des Einsatzes eines Spielers mit nicht regelkonformen Passfoto aberkannt. Deshalb steht Empor derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz. Ein weiteres Verfahren nach dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer Inter "soll" noch laufen. Sollte auch dieses Urteil gegen Empor ausfallen, würde die Mannschaft hinter Neukölln zurückfallen.

Auch an der Tabellenspitze droht Bewegung. Gegen den 2:1-Erfolg der Sportfreunde Johannisthal beim Berliner SC II soll Einspruch eingelegt worden sein. Wenn Johannisthal die Punkte verliert, wäre der FC Internationale Berlin vorzeitig Meister.

Hürtürkel droht Zwangsabstieg

Gleichzeitig sorgt die ungewisse Zukunft des BSV Hürtürkel für zusätzliche Brisanz. Sollte der Verein aufgrund einer abgewiesenen Insolvenz zwangsabsteigen, würden die gegen Hürtürkel erzielten sechs Punkte annulliert. Davon wäre insbesondere Johannisthal betroffen, das beide Saisonspiele gewann. In diesem Fall könnte sogar der Berliner SV 92 noch in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen. Das direkte Duell zwischen Johannisthal und dem BSV 92 (siehe Bericht unten) erhält dadurch eine besondere Bedeutung.

Alle Spiele in der Vorschau hier:

Beide Aufsteiger haben den Klassenerhalt nahezu gesichert und wollen ihre starke Premierensaison in der Landesliga erfolgreich fortsetzen. Schöneberg besitzt die gefährlichere Offensive, während Pfeffersport zuletzt wichtige Punkte im unteren Mittelfeld sammelte. Für beide Teams geht es vor allem um einen versöhnlichen Saisonendspurt.

Sa., 06.06.2026, 14:30 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin II Friedenauer TSC Friedenau 14:30 PUSH

Für Empor II ist die sportliche Lage derzeit ebenso schwierig wie die juristische. Die Mannschaft benötigt dringend Punkte, um ihre ohnehin prekäre Situation im Tabellenkeller zu verbessern. Gleichzeitig warten alle Beteiligten auf weitere Entscheidungen des Verbandes. Friedenau kann dagegen ohne großen Druck aufspielen und möchte seine starke Saison bestätigen.

Charlottenburg-Wilmersdorf hat als Aufsteiger längst bewiesen, dass man in der Landesliga angekommen ist. Gegen Preussen II soll die gute Saison mit einem weiteren Heimsieg gekrönt werden. Die Gäste benötigen jedoch noch Punkte, um sich endgültig aus allen Rechenspielen im Tabellenkeller herauszuhalten.

Im Mittelfeldduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die eine wechselhafte Saison hinter sich haben. Die Berliner Amateure wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. Der Berliner SC II hofft nach dem Einspruch gegen das Johannisthal-Spiel weiter auf eine juristische Korrektur der Tabelle und möchte sportlich nachlegen.

So., 07.06.2026, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln 13:30 PUSH

Für Neukölln könnte jeder Punkt Gold wert sein. Nachdem Empor bereits drei Zähler aberkannt wurden, lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder. Hilalspor gehört zwar weiterhin zu den stärkeren Teams der Liga, doch die Gäste reisen mit neuer Zuversicht an und werden alles investieren, um ihre Chancen zu wahren.

Diese Partie steht zwangsläufig unter dem Eindruck der ungeklärten Zukunft des BSV Hürtürkel. Sportlich wollen die Gäste den Klassenerhalt endgültig sichern. Gleichzeitig blickt die gesamte Liga auf die Entwicklungen abseits des Platzes, da ein möglicher Zwangsabstieg erhebliche Auswirkungen auf Aufstiegs- und Abstiegskampf hätte.

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal Berliner SV 92 BSV 1892 14:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags könnte plötzlich weit mehr sein als nur ein Duell zwischen dem Zweiten und Dritten. Johannisthal kämpft aktuell um den Relegationsplatz, muss sich aber zugleich mit dem laufenden Einspruch gegen den Sieg beim Berliner SC II auseinandersetzen. Sollte zudem Hürtürkel aus der Wertung fallen, könnte der Berliner SV 92 noch einmal ganz nah an Rang zwei heranrücken. Unter Umständen entwickelt sich dieses Spiel sogar zum vorgezogenen Endspiel um die Relegation.

So., 07.06.2026, 14:10 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina FC Internationale Berlin FC Inter 14:10 PUSH