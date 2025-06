Grüner Tisch: Am Ende könnte Union 06 alle überholen

Am letzten Spieltag (formal ein Nachholspieltag) treffen am Sonntag der FC Amed und Union 06 zum großen Kracher um die Landesliga direkt aufeinander. Beide haben ihre Hausaufgaben bis hierhin erledigt, Amed in besonders beeindruckender Manier. Die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf waren gegen den FC Amed überraschend chancenlos. Bei Union dürfen dabei drei weitere Punkte wohl mitgedacht werden. Zur Erinnerung: Die Niederlage aus dem Wilhelmsruh Spiel wird aller Voraussicht nach noch in einen Sieg am Grünen Tisch für die Moabiter umgewandelt. Auf Nachfrage schätzt der BFV Spielausschuss (Joachim Gärtner) das auch so ein. Concordia hatte einen nicht spielberechtigten Jugendspieler eingesetzt. Union 06 könnte alle Teams am Ende überholen. Weißensee droht die Verbannung von den Aufstiegsplätzen. Weil sie als Erster ihre volle Spielanzahl erreicht haben.

Der Blick nach unten verspricht nicht weniger Drama. Dort machen TuS Makkabi II und der SFC Friedrichshain am Sonntag den zweiten direkten Abstiegsplatz unter sich aus. Blau-Gelb hat seine maximale Punktzahl (30) erreicht. Ist auf die Ergebnisse von Pankow (30 Zähler, muss verlieren), SFC Friedrichshain (29) und Makkabi II (30) angewiesen.