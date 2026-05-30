Grüne Heide mit Torfestival – Allach feiert Fünferpack

– Foto: Jeanette Stock

Was für ein spektakulärer Spieltag in der Kreisliga 1! Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival, bei dem die Offensivreihen mächtig aufdrehten. Während Ismaning nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand noch einen fulminanten Kantersieg feierte, ließen Allach und Olympiadorf ihren Gegnern auswärts nicht den Hauch einer Chance und sicherten sich deutliche Dreier.

Eine eindeutige Angelegenheit war die Partie für die 50 Zuschauer in Moosach. Für die Hausherren war es ein bitterer Nachmittag, da bereits vor dem Spiel feststand, dass Moosach in der Relegation gegen den Abstieg in die Kreisklasse antreten muss. Die Gäste aus Allach übernehmen von Beginn an das Kommando und gingen bereits in der 11. Minute durch Maxim Zakharov in Führung. Allach blieb am Drücker und bestrafte jeden Fehler der Hausherren: Patrick Zylla erhöhte in der 20. Minute auf 0:2, ehe Thomas Huser noch vor dem Pausenpfiff (45.+1) den dritten Treffer nachlegte. Auch nach dem Seitenwechsel biss sich Moosach an der stabilen Defensive der Gäste die Zähne aus. Erneut Zakharov (62.) und Marco da Silva (71.) machten den hochverdienten 0:5-Auswärtssieg für den TSV Allach perfekt.

Ein bitteres Heimspiel erlebten die mageren 20 Zuschauer in Karlsfeld. Die Gäste aus dem Olympiadorf überrollten die Eintracht-Reserve förmlich. Bereits in der 8. Spielminute sorgte Matthew Atkinson für die frühe Führung. Karlsfeld versuchte defensiv kompakter zu stehen, verlor im zweiten Durchgang aber komplett den Faden. Mustafa Kamburoglu eröffnete in der 59. Minute den Torreigen der zweiten Hälfte. Danach schlug die Stunde von Johannes Lang, der die Karlsfelder Abwehr fast im Alleingang zerlegte und einen lupenreinen Hattrick (67., 76., 88.) erzielte. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 0:5 steuerte Mert Yildiz (79.) bei.

Ein klassisches, torloses Remis sahen die 80 Zuschauer in Feldmoching. Die Partie stand ganz im Zeichen des kommenden Nachprogramms: Feldmoching muss in die Relegation gegen den Abstieg in die Kreisklasse, während Lohhof um den Aufstieg in die Bezirksliga relegiert. Beide Mannschaften agierten aus einer gesicherten Defensive heraus und neutralisierten sich über die gesamte Spielzeit hinweg im Mittelfeld. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten absolute Mangelware. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren zwar noch einmal etwas mehr Gewicht in die Offensive, doch die kompakt stehende und fehlerfreie Hintermannschaft aus Lohhof ließ bis zum Schlusspfiff nichts anbrennen, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

Ein packendes Kampfspiel lieferten sich die beiden Mannschaften vor 100 Zuschauern in Arnbach. Die bitteren Vorzeichen standen bereits vor dem Anpfiff für beide Teams fest, denn sowohl der TSV Arnbach als auch die Reserve des VfR Garching waren bereits vor diesem letzten Spieltag rechnerisch abgestiegen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld neutralisierten, nahm die Partie im zweiten Durchgang rasant an Fahrt auf. Dominik Hahn brachte die Heimelf in der 62. Minute in Führung, doch Garching II antwortete postwendend. Ein Doppelschlag durch Florian Cygan (64.) und Frederik Simon (65.) drehte das Match zugunsten der Gäste. Arnbach bewies Moral, warf alles nach vorne und belohnte sich durch Markus Willibald mit dem 2:2-Ausgleich (70.). Das letzte Wort hatte jedoch der VfR II: Erneut war es Frederik Simon, der in der 76. Minute eine Lücke in der Heim-Defensive fand und zum 2:3-Endstand einschoss.

Ein echtes Spektakel sahen die 50 Zuschauer in Ismaning. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start: In der 8. Spielminute nutzte Manuel Eisgruber eine Unachtsamkeit in der Abwehr und traf zum 0:1. Nur wenig später erhöhte Niklas Keller per Foulelfmeter auf 0:2 (22.). Doch die Heimmannschaft schüttelte sich nur kurz und schlug noch vor der Pause zurück. Ebenfalls per Foulelfmeter markierte Maximilian Rott den Anschluss (30.), ehe Philipp Tauscher in der 37. Minute zum 2:2 ausglich. Im zweiten Durchgang spielten nur noch die Hausherren. Felix Ruhland drehte das Spiel komplett (57.). In der Schlussphase brach Sulzemoos völlig ein: Michael Niggl (81., 90.) und Finn Albrecht (84.) schraubten das Ergebnis auf ein verdientes 6:2 hoch.

Eine enge und umkämpfte Begegnung bekamen die 40 Zuschauer in Weichs zu sehen. Beide Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Es dauerte bis zur 65. Spielminute, ehe der Bann gebrochen wurde: Ibrahim Imamovic behielt vom Elfmeterpunkt die Nerven und schoss Weichs mit 1:0 in Front. Harthof drängte danach auf den Ausgleich, lief jedoch in der Schlussphase in einen Konter, den Haris Cehic eiskalt zum 2:0 nutzte (84.). In der Nachspielzeit wurde es noch einmal spannend, als David Tomasevic ebenfalls per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzte (90.+1). Am Ende rettete die kompakt stehende Heim-Abwehr den knappen Vorsprung über die Zeit.