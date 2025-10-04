Gründe für die Krise beim TuS Xanten

Dritter der Rückrundentabelle: Das war die beeindruckende Bilanz des TuS Xanten in der vergangenen Saison in der Bezirksliga – nach einer Hinrunde, die auf einem Abstiegsplatz endete. Aber warum steckt das Team von Trainer Marcel Zalewski trotz taktischer Anpassungen samt Zwischenhoch jetzt erneut im Abstiegskampf?

Der Start in die neue Saison ließ hoffen. Ein Punkt auswärts, drei zu Hause. Doch der TuS ließ drei Niederlagen folgen. Nach einem kurzen Hoffnungsschimmer gab es zuletzt im heimischen Stadion mit dem 1:3 gegen die SGE Bedburg-Hau erneut einen Nackenschlag, den Trainer Marcel Zalewski als „noch schlimmer als die Niederlagen zuvor“ bezeichnete.

Das will was heißen, denn beim 0:2 am dritten Spieltag in Anholt etwa hatte der Coach eine „katastrophale Leistung“ gesehen. Die erhoffte Reaktion darauf blieb aus, stattdessen setzte es ein 1:3 am Fürstenberg gegen die SV 08/29 Friedrichsfeld sowie ein 0:2 beim TuS Stenern. Vier Elfmeter gegen sein Team nach vier Spielen, acht Gegentore nach fünf Partien: Das Verteidigen im eigenen Strafraum und das Defensivverhalten insgesamt verlangte nach einer Korrektur. Auch Personalien spielten eine Rolle.

Ein Blick zurück: Zu Saisonbeginn schien mit dem 22-jährigen Luan Schreiber und dem fünf Jahre älteren Jesse Sticklat eine passende Innenverteidigung gefunden zu sein. Dazu der spielende Co-Trainer Marvin Braun auf links und Kapitän Gerrit Jenowsky auf rechts – eine ordentliche Viererkette, gut ausgebildet und teils höherklassig erfahren. Zumal dahinter der neue Torwart Owen Finnerty starke Leistungen zeigte.

Davor gelten Norwin Meyer und Luca Binias in Zalewskis 4-2-3-1-Formation auf der Doppelsechs als Stammbesetzung. Der offensivere Binias war vergangene Saison mit neun Toren und zehn Vorlagen zweitbester Scorer im Xantener Kader nach Stürmer David Epp.

Vor dem Auswärtsspiel in Anholt jedoch bröckelte diese Defensiv-Formation, denn unter anderen stand Braun nicht zur Verfügung. Als er in die Startelf zurückkehrte, verabschiedete sich Schreiber auf eine längere Asienreise. Routinier und Defensivallrounder Jonas Vengels ging in den Urlaub. Kaum wieder da, fehlten Braun und Binias. Und mit der dritten Niederlage in Serie war der negative Höhepunkt der jungen Saison erreicht.

Dreierkette sollte helfen

„Wir fingen zu viele Gegentreffer“, sagt Zalewski, der seiner Mannschaft unter anderem per angepasster Grundordnung helfen wollte und vor der Partie gegen Aufsteiger Viktoria Goch II auf ein 3-4-1-2 umstellte. So sollte eine Dreierkette – bestehend aus 1,93-Meter-Mann Sticklat im Zentrum, flankiert von Vengels und Braun – den Strafraum besser verteidigen können. Davor die bewährte Doppelsechs und Jenowsky als rechter sowie Wito Wojciechowski als linker Schienenspieler. Beide unterstützen über die Seite kommend den zentral-offensiv agierenden Jonah Shao nach vorn, und rücken bei Bedarf nach hinten in die Abwehrkette. Im Sturm ist Epp gesetzt, gegen Goch begann Noah Malangi als sein Partner, gegen Bedburg-Hau dann Christopher Kimbakidila.

Die Ergebnisse sind bekannt: Sieg gegen Goch, Weiterkommen im Pokal, wo ausnahmsweise freiwillig rotiert wurde. Die Hoffnungen auf eine Trendwende waren geweckt. Zalewskis Plan und die neue Grundordnung schienen zu passen.

Als Xanten vergangenen Sonntag gegen die SGE dann mit einer 1:0-Führung in die Pause ging, sah es so aus, als würde es klappen mit dem Start eines Positiv-Laufs. Doch Zalewski ahnte da schon Böses, monierte die schwache Chancenverwertung. In der Tat hätte sich der Gast nicht über ein 0:3 oder 0:4 beschweren dürfen. Seinen Spielern gab Xantens Trainer zur zweiten Halbzeit mit auf den Weg, dass wer den Sack nicht zumachen könne, eben alles dafür tun müsse, die Führung zu verteidigen – wohl wissend, dass mit Falko Kersten ein SGE-Spieler auf seinen Einsatz lauerte, der ein „Gamechanger“ sein kann.

„‘Also spielt, lasst den Ball laufen, dribbelt vom Gegner weg‘, hatte ich gefordert“, sagt Zalewski. Das sei nicht umgesetzt worden. Xanten erlaubte dem Gegner, binnen sechs Minuten von 0:1 auf 3:1 zu stellen.

Tore fallen nicht

Dass es neben der Defensivarbeit vorne in Sachen Effizienz hapert, verdeutlichen die bislang nur sechs Treffer in sieben Spielen. Da wird ein Mann wie Velibor Geroschus – in der Vorsaison Stammspieler und viertbester Scorer im Kader – vermisst. Er steht mit Knieproblemen schon den ganzen September nicht zur Verfügung. Der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist unklar. Auch Lukas Wellmanns könnte helfen, doch sein Comeback ist voraussichtlich erst ab März möglich.

Dass die aktuell zur Verfügung stehenden Spieler mehr können, als der aktuelle Tabellenplatz aussagt, war zuletzt erkennbar. Dass phasenweise noch einiges fehlt, auch. Für den TuS Xanten wird der Oktober mit fünf Punktspielen und dem Pokal-Achtelfinale richtungsweisend sein. Die Qualität der Gegner bietet von allem etwas. Zunächst gibt es die Möglichkeit, dass es auswärts aufwärts geht. Ausgerechnet in Weeze.

Dort arbeitet und wohnt Marcel Zalewski nicht nur, er war auch viele Jahre Spieler und Trainer beim TSV. Der Aufsteiger hat diese Saison zu Hause erst einmal gewonnen, Xanten blieb auf fremdem Platz bislang sieglos. „Ich bin traurig, dass wir mit nur sieben Punkten dastehen. Auch Weeze hätte ich mehr als die fünf Punkte gewünscht, und dass beide Teams vielleicht im oberen Mittelfeld stehend aufeinandertreffen. Stattdessen sehen wir uns jetzt in einem frühen Abstiegskampf“, sagt Zalewski.