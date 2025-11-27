 2025-11-24T08:38:42.177Z

Jonathan Ehret (am Ball) und der FC Auggen haben derzeit im Vergleich zum VfR Hausen um Maximilian Faller (r.) klar die Nase vorn.
Jonathan Ehret (am Ball) und der FC Auggen haben derzeit im Vergleich zum VfR Hausen um Maximilian Faller (r.) klar die Nase vorn. – Foto: Daniel Thoma

Gründe für das Hoch beim FC Auggen und das Tief beim VfR Hausen

Der SV Niederschopfheim trifft am Freitagabend auf den SC Lahr

Während der FC Auggen in der Fußball-Verbandsliga zumindest vom Aufstieg träumen darf, plagen den VfR Hausen Abstiegsängste. Die Vorrunde hat man sich an der Möhlin ganz anders vorgestellt.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Niederschopfheim
SV NiederschopfheimNiederschpf.
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
19:00

Bildete das Fußball-Verbandsligaderby zwischen dem SC Lahr und dem SV Niederschopfheim zum Saisonauftakt zu Sommerwetter und Ferienzeit ein Highlight, auf das die Fußballfans nach der Sommerpause hin fieberten, so findet das Rückrundenspiel am Freitagabend, welches auch die zweite Halbserie eröffnet, bei Kälte, düsterem Herbstwetter und von 19 Uhr an unter Flutlicht auf dem Niederschopfheimer Kunstrasenplatz statt. Keine idealen Bedingungen also für ein Fußballfest, während in der Umgebung bereits die ersten Weihnachtsmärkte ihre Tore öffneten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Hausen
VfR HausenHausen adM.
SV Linx
SV LinxSV Linx
14:30

Die Liste der Hochkaräter im Kader des VfR Hausen ist lang: Ergi Alihoxha, Erich Sautner, Shqipon Bektasi und Yannick Häringer kamen im Sommer dazu. Sie alle haben bereits in der Regionalliga oder höher gespielt. Dass die Erwartungen rund um die Möhlinkicker im Vorfeld der Saison groß waren, liegt auf der Hand. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen II
FC Auggen
FC AuggenAuggen
14:30

Hinter dem FC Auggen liegt eine herausragende Hinserie. In keinem der vorangegangenen zehn Verbandsligajahre sammelte die Elf von Marco Schneider mehr Zähler als in der am Sonntag beendeten Vorrunde. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

