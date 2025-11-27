Gründe für das Hoch beim FC Auggen und das Tief beim VfR Hausen

Bildete das Fußball-Verbandsligaderby zwischen dem SC Lahr und dem SV Niederschopfheim zum Saisonauftakt zu Sommerwetter und Ferienzeit ein Highlight, auf das die Fußballfans nach der Sommerpause hin fieberten, so findet das Rückrundenspiel am Freitagabend, welches auch die zweite Halbserie eröffnet, bei Kälte, düsterem Herbstwetter und von 19 Uhr an unter Flutlicht auf dem Niederschopfheimer Kunstrasenplatz statt. Keine idealen Bedingungen also für ein Fußballfest, während in der Umgebung bereits die ersten Weihnachtsmärkte ihre Tore öffneten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.