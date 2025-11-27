Gründe für das Hoch beim FC Auggen und das Tief beim VfR Hausen

Während der FC Auggen in der Fußball-Verbandsliga zumindest vom Aufstieg träumen darf, plagen den VfR Hausen Abstiegsängste. Die Vorrunde hat man sich an der Möhlin ganz anders vorgestellt.
Bildete das Fußball-Verbandsligaderby zwischen dem SC Lahr und dem SV Niederschopfheim zum Saisonauftakt zu Sommerwetter und Ferienzeit ein Highlight, auf das die Fußballfans nach der Sommerpause hin fieberten, so findet das Rückrundenspiel am Freitagabend, welches auch die zweite Halbserie eröffnet, bei Kälte, düsterem Herbstwetter und von 19 Uhr an unter Flutlicht auf dem Niederschopfheimer Kunstrasenplatz statt. Keine idealen Bedingungen also für ein Fußballfest, während in der Umgebung bereits die ersten Weihnachtsmärkte ihre Tore öffneten.
Die Liste der Hochkaräter im Kader des VfR Hausen ist lang: Ergi Alihoxha, Erich Sautner, Shqipon Bektasi und Yannick Häringer kamen im Sommer dazu. Sie alle haben bereits in der Regionalliga oder höher gespielt. Dass die Erwartungen rund um die Möhlinkicker im Vorfeld der Saison groß waren, liegt auf der Hand.
Hinter dem FC Auggen liegt eine herausragende Hinserie. In keinem der vorangegangenen zehn Verbandsligajahren sammelte die Elf von Marco Schneider mehr Zähler als in der am Sonntag beendeten Vorrunde.