Grünbach feiert Sieg im Abstiegskampf – Herzogstadt entscheidet Spiel für sich A.-Klasse von Wolfgang Krzizok · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Kein Handball, sondern Fußball spielten die SG Reichenkirchen (grün) und die Langengeislinger Reserve. Florian Scharf (2.v.l.) schaute FCL-Akteur Paul Maiberger genau auf die Finger. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Grünbach gewinnt das Kellerduell mit 1:0. Watzlaw schießt die SG Langenpreising/Zustorf mit drei Toren zum 5:2-Erfolg in Inning.

TSV Wartenberg 2 – FC Herzogstadt 2 0:2 (0:1) – „Es war ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten“, analysierte TSV- Trainer Christian Fellermeier. „Einziger Unterschied: Herzogstadt hat die Tore gemacht.“ Es habe Chancen auf beiden Seiten gegeben, aber die Gäste seien eben konsequenter gewesen. So in der 25. Minute, als Jonas Laschinger nach einem Fehlpass im Spielaufbau alleine vor dem Tor stand und zum 1:0 abschloss. „Das zweite Gegentor war ähnlich ärgerlich“, klagt Fellermeier. Von außen kam der Ball in die Mitte, und Yasin Cay machte freistehend das 2:0 (72.). „Da hat unsere Abwehr geschlafen. Schade.“ FSV Steinkirchen – BSG Taufkirchen 2 4:2 (1:1): Die Enttäuschung stand Taufkirchens Co-Trainer Niklas Unterreitmeier ins Gesicht geschrieben: „Das Spiel spiegelt unsere ganze Saison wider.“ Aufregung in Minute 21, als Taufkirchens Keeper im Fünfmeterraum angegangen wurde, der Referee aber kein Foulspiel sah und Christian Obermeier einschieben konnte. Die BSG reagierte jedoch gut und kam zum nicht unverdienten Ausgleich durch Mateusz Dasko. Nach der Pause traf Tobias Obermaier nach überragender Einzelaktion zur erneuten FSV-Führung, welche Mohammad Alsaid Ahmad mit dem abermaligen Ausgleich beantwortete. Doch ein direkter Freistoß von Ibrahim Krraki und die Entscheidung durch Stefan Huber führten doch zum Heimerfolg. Unterreitmeier: „Die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen.“

SG Reichenkirchen – FC Langengeisling 2 1:1 (0:0) – Durchgang eins ging an die Gäste, jedoch ohne wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen. Reichenkirchen ging dafür in Führung. Nach einem vermeintlichen Foulspiel wurde der Treffer jedoch zurückgenommen. Nach dem Seitenwechsel kam die SG gut ins Spiel und ging durch Michael Scharf in Führung (50.). „Nach 70 Minuten haben wir dann aber leider das Fußballspielen verlernt und haben uns hinten reindrücken lassen“, berichtet SGR-Keeper Justin Tauber frustriert. So kam der Ausgleich von Markus Meel zwar spät, aber war alles andere als unverdient (90.+12). FC Inning – SG Langenpreising/Zustorf 2:5 (1:0) – In der ersten Halbzeit sah es nicht unbedingt nach einem Gästesieg aus. Innings Kilian Holzmann sorgte mit seinem Treffer für die 1:0-Pausenführung (15.). Danach schlug die Stunde von Gäste-Akteur Maximilian Watzlaw, der zwischen Minute 58 und 80 einen lupenreinen Hattrick verbuchte. Nach dem 4:1 durch Christian Huber war die Partie endgültig zugunsten der Spielgemeinschaft entschieden. Auch den Anschluss durch Matthias Lex (94.) wusste der Gast zu beantworten, sodass Christoph Reithmeier den Schlusspunkt setzte (96.).