Grünau fertigt SCC II ab, Hellersdorf gewinnt Aufsteiger-Spektakel

Archiv – Foto: Marcel Kuban

Die neue Saison hat begonnen. Am Wochenende stand der erste Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison 2026/27 an. Wir blicken auf Staffel 1.

Im Eröffnungsspiel der Bezirksliga St. 1 mussten die Zuschauer an der Stubenrauchstraße lang auf ein Tor warten. Im Duell der zweiten Mannschaften des TSV Rudow und Sparta Lichtenberg dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Kevin Brühn die Hausherren zum Dreier schoss.

Mehr Tore fielen am Sonntagvormittag im Friedrichshain, wo der VfB Berlin dem SV Adler vor und nach der Pause durch Mehyar Gacem Tore einschenkte. Zwar kamen die Gäste nochmal ran, doch Gino Gillmeister setzte der Partie in der Nachspielzeit den Deckel auf. ---

Johannisthal II und Viktoria Mitte trafen schon in der Vorsaison aufeinander. Dort gewannen beide jeweils eine Partie. Im Duell am Sonntag teilten sich die Teams nun die Punkte. Dabei legte Johannisthal zunächst vor, Mitte schlug jedoch zwei Mal zurück, drehte die Partie im zweiten Durchgang schließlich. Erst in der 6. Minute der Nachspielzeit sicherte Jakob Dörre den Sportfreunden einen Zähler. ---

Novi Pazar hat sich auswärts den ersten Dreier gesichert. Bei SW Neukölln gingen die Gäste vor der Pause per Doppelschlag in Führung, verteidigten diese im zweiten Durchgang, auch wenn Neukölln zwischenzeitlich verkürzen konnte. ---

Die Tabellenführung hat der Grünauer BC übernommen. Dabei gerieten die Gäste aus dem Berliner Südosten in Charlottenburg nach nur wenigen Sekunden zunächst in Rückstand, drehten die Partie aber und schossen den SCC II schließlich gar ab. ---

Absteiger Liria will zurück in die Landesliga und hat im ersten Heimspiel gegen den KFC II eine ansprechende Leistung gezeigt. Zur Pause führte Liria bereits mit 3:1. Im zweiten Abschnitt verkürzte Köpenick zunächst, ehe ein Elfmeter-Festival begann. Durim Elezi erhöhte vom Punkt auf 4:2, anschließend verschoss Liria einen weiteren Elfmeter, bevor Arber Shuleta ebenfalls per Elfmeter den Schlusspunkt setzte und auf 5:2 stellte. ---

Im Duell der Aufsteiger hat sich RW Hellersdorf in einem wilden Spiel den ersten Dreier gesichert. Zunächst gaben die Gastgeber trotz Überzahl eine 2:0-Führung aus der Hand. Die Zehlendorfer Gäste drehten die Partie im zweiten Durchgang, doch dann schlug Hellersdorf erneut zu. Lukas Schönfeld drehte das Spiel wieder per Doppelpack. Nach dem erneuten Ausgleich zum 4:4 in der 79. Minute hatte Hellersdorf das letzte Wort. Abdullaa Khalif markierte mit dem 5:4 den Endstand. ---

Lichtenberg 47 II jubelte in Britz ganz früh und ganz spät. Oskar Voges traf bereits nach wenigen Sekunden zum 0:1. Das hielt bis tief in die zweite Halbzeit, ehe Alieu Camara (84.) und Piet Funk (90.+4) die Partie schließlich entschieden.

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