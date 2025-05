Grün-weißer Überlebenskampf

Das hatten die Experten der Schröder-Liga Saar vor dieser Saison in dieser Form nicht erwartet: Die U23 des FC Homburg steht vorm letzten Spieltag der Schröder-Liga Saar im Kampf um den Klassenverbleib das Wasser bis zum Hals. An diesem Mittwoch muss um 19 Uhr im Saisonfinale im Heimspiel gegen den Tabellenachten FV Schwalbach unbedingt ein Sieg her - ansonsten drohen den Grün-Weißen in der kommenden Saison in der Verbandsliga Nord/Ost unter anderem Derbys gegen den Aufsteiger FC Palatia Limbach II oder auch den SV Schwarzenbach.

Die Homburger U23 war in der Saison 2016/17 als Meister der Verbandsliga Nord/Ost in die höchste saarländische Amateurklasse aufgestiegen. Dort konnte man sich gut etablieren, ehe es in den beiden vergangenen Spielzeiten die Abschlussplatzierungen fünf und zuletzt sieben gab. Vor der aktuellen Runde wurde auf dem Vereinsgelände des TuS Lappentascherhof die Homburger Stadtmeisterschaft eingefahren, doch anschließend lief es für die Grün-Weißen in der Schröder-Liga Saar alles andere als wunschgemäß. Es kam dann auch zu einem Trainerwechsel, als Sven Sökler seinen Vorgänger Rizgar Daoud ablöste. Heute Abend ist nun der Tabellen-17. FC Homburg II, dem mit 35 Zählern das punktgleiche Schlusslicht SG Mettlach-Merzig folgt, zum Siegen verdammt. "Wir müssen die gleiche gute Einstellung wie gegen Brebach an den Tag legen", fordert Sökler von seiner Mannschaft vor dem wichtigsten Spiel der U23 in den vergangenen Jahren. In Brebach waren die Homburger am vergangenen Sonntag zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden gekommen. Da es durchaus möglich ist, dass aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kein saarländischer Absteiger nach unten kommt, erwischt es in der Schröder-Liga Saar bei einem Aufstieg des Vize-Meisters in Sachen Oberligarelegation vieleicht nur eine Mannschaft - doch darauf will man sich in Homburg nicht verlassen und daher heute Abend seine eigenen Hausaufgaben erfolgreich erledigen.