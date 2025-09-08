Grün-Weißer Chancenwucher

Am dritten Spieltag der Kreisklasse West 2 musste Grün-Weiß Baiershofen trotz einer guten und disziplinierten Leistung eine 3:1-Auswärtsniederlage bei der TGB Günzburg hinnehmen. Zwar erspielte sich die Mannschaft zahlreiche klare Möglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt und stand am Ende mit leeren Händen da.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften zunächst weitgehend, mit optisch leichten Vorteilen für die TGB Günzburg, die durch Hakan Polat die erste große Gelegenheit des Spiels hatte. In der 22. Minute gingen die Gastgeber schließlich durch Yavuz Tek in Führung, der einen Freistoß aus 20 Metern direkt verwandelte. Danach nahm Baiershofen offensiv mehr am Spiel teil und kam nun auch zu den ersten Abschlüssen.

Kurz nach der Pause erhöhte erneut Yavuz Tek auf 2:0 für die TGB, ehe auf Seiten der Grün-Weißen das große Auslassen von Großchancen begann. Gabriel Streil, Tobias Roßner und Dominik Köpp vergaben mehrfach aus aussichtsreichsten Positionen oder fanden im guten Günzburger Torhüter Mustafa Atik ihren Meister.

Nach einem Konter in der 78. Minute stellte Tek mit seinem dritten Treffer endgültig die Weichen auf Günzburger Sieg. Dennoch hatte Baiershofen auch in der Schlussphase noch einige hochkarätige Möglichkeiten und kam in der 85. Minute durch Dominik Köpp zum verdienten Anschlusstreffer.

Im kommenden Spiel wartet auf Grün-Weiß Baiershofen das Derby gegen den SV Villenbach.