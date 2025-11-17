Einige Chancen ließ die SGT Istanbul Moosburg beim torlosen Match in der Freisinger Luitpoldanlage liegen. In dieser Szene versucht es Burak Özdemir mit einem Schuss. – Foto: Michalek

Grün-Weiße Weihnachten in der Kreisklasse – Dietersheim wird Herbstmeister Paunzhausen muss zittern

Der letzte Spieltag vor der Winterpause fiel geringer aus als erwartet: zwei Spiele wurden abgesagt und eins verlegt. Der Herbstmeister steht fest.

In der Kreisklasse gibt es grün-weiße Weihnachten: Der Sensationsaufsteiger SV Dietersheim gewann mit 3:1 gegen die SpVgg Attenkirchen und überwintert damit auf Rang eins. Die Grün-Weißen aus Gammelsdorf haben ihr letztes Spiel ebenfalls gewonnen und somit nach Punkten zu Istanbul Moosburg aufgeschlossen. Beide Clubs liegen jeweils drei Zähler hinter dem Primus der Kreisklasse. SV Dietersheim schießt sich zum Herbstmeister der Kreisklasse

SV Dietersheim – SpVgg Attenkirchen 3:1 (2:1). Den ersten Sieg gab es schon vor dem Wochenende, weil da nämlich das letzte Spiel des TSV Eching abgesagt wurde. Damit war klar, dass der kleine SVD vor dem großen TSV überwintern würde. Der zweite Sieg war dann das kaum gefährdete 3:1 gegen die SpVgg Attenkirchen, bei dem man am Freitagabend die Herbstmeisterschaft fixierte. Dietersheim konnte am Sonntag ganz entspannt bei den Verfolgern zusehen.

Trainer Christopher Schindler sieht es als Kompliment, dass sich in den vergangenen Monaten die Gegner regelrecht einmauerten, wenn es gegen Dietersheim ging. Für ihn ist sein Team spielerisch auch mit die beste Mannschaft der Kreisklasse. Diesmal brachte Nicolas Esono Ntutum den Tabellenführer in Front (17.) – und direkt im Gegenzug traf Ibrahim Bah für Attenkirchen (18.). Den Sieg sicherten dann aber Florian Eber (32.) und Walace Rodrigues Viana (65./Elfmeter). SGT Istanbul Moosburg holt Remis in Freising SC Freising – SGT Istanbul Moosburg 0:0. Der Tabellenzweite hatte sich natürlich mehr vorgestellt als ein torloses Remis in der Freisinger Luitpoldanalage. Aber letztlich reichte auch das, um den Status als Verfolger Nummer eins (mit drei Punkten Rückstand auf Dietersheim) zu sichern.

„Wir haben es leider in der ersten Halbzeit versäumt, die Tore zu machen“, sagte später Istanbul-Trainer Dominik Gessler. Sein Team hatte da drei Topchancen, und eine Führung hätte zweifelsohne vieles leichter gemacht. Allerdings hatten die Freisinger nach dem Seitenwechsel die besseren Möglichkeiten auf das goldene Tor. Unter dem Strich geht deshalb auch die Punkteteilung in Ordnung. Der Sportclub überwintert nun auf einem Abstiegsrelegationsplatz, ist aber nahe dran am Mittelfeld der Liga. Gammelsdorf siegt dank starker defensiver Leistung gegen Uttenhofen FVgg Gammelsdorf – BC Uttenhofen 3:0 (1:0). In der Vergangenheit waren die Gammelsdorfer eher für offensives Spektakel gefürchtet und nicht für ihre defensive Stabilität. Der Tabellendritte, der nun punktgleich mit Istanbul Moosburg ist, lieferte gegen einen starken Gegner defensiv eine Topleistung ab und ließ kaum etwas zu.

In den letzten vier Spielen vor der Winterpause kassierte man gerade einmal zwei Gegentore. So setzte man sich in der Spitzengruppe fest. „Wir sind nicht die Besten in der Liga“, sagt Trainer Alfons Deutinger, „aber wir wollen bis zum Schluss vorne dabei bleiben.“ Mit den Toren von Michael Hösl (37./88.) und Niklas Hölzl (55.) siegten die Grün-Weißen verdient, wenn vielleicht auch ein Tor zu hoch. Etwas ungewöhnlich war der erste Treffer, bei dem Hösl einen Ball an der Seitenauslinie eroberte und aus spitzem Winkel traf. Zwei Spielabsagen und eine Verlegung – Paunzhausen muss zittern TSV Paunzhausen – SV Vötting 0:2 (0:0). Die beiden Mannschaften lieferten sich lange eine offene Partie, in der die Gastgeber in Hälfte eins Vorteile hatten. Paunzhausen gelang aber kein Tor – und dann ging es ganz schnell: Nach dem 0:1 von Linus Börstling (47.) hatte der Gast mehr Räume für Konterattacken. Die Hausherren hatten selbst noch eine Möglichkeit zum Ausgleich, aber dann machte Denis Huljina das zweite Vöttinger Tor (63.).