Grün-Weiß verpflichtet Trainer Wolters

Holger Wolters wechselt mit sofortiger Wirkung von Rhenania Würselen/Euchen II an die Osterfeldstraße und übernimmt das Team von Mike Undorf, der sich zukünftig auf Vorstandsebene engagieren wird.

Wolters spielte in seiner aktiven Zeit lange beim Oberligisten FC Wegberg-Beeck, bevor er dann über den damaligen Landesligisten TuS Rheinland Dremmen seine Karriere bei A-Ligist DJK Armada Euchen beendete.

In Euchen startet der B-Lizenz-Inhaber dann, zunächst als Co-Trainer, seine Trainerkarriere. Anschließend übernahm er das Team von Rhenania Euchen/Würselen II. Hier schaffte er in der Saison 21/22 den Aufstieg in die Kreisliga B. Nun widmet er sich der herausfordernden Aufgabe in der Broicher Siedlung, wo er gemeinsam mit einer neuen Vereinsführung etwas Langfristiges aufbauen möchte.