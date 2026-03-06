Grün‑Weiß Vernum überrascht mit einer besonderen Trainerlösung

Pastoors steht aktuell als Trainer beim A-Liga-Kontrahenten SV Veert an der Seitenlinie und hat gute Chancen, dort den Klassenerhalt zu schaffen. Seine Entscheidung erklärt er mit seiner Verbundenheit zu Grün-Weiß Vernum.

„Vernum hat mich bereits im vergangenen Sommer angefragt. Damals habe ich noch abgesagt, weil ich mit meiner Arbeit viel zu tun habe und ja auch Vater von drei Kindern bin. Ich habe aber immer gesagt: Wenn der Verein Hilfe braucht, bin ich da. So war es auch im Januar, als mein Heimatverein SV Veert auf mich zugekommen ist. Auch dort habe ich immer gesagt, dass ich helfe, falls es nötig ist“, sagt Pastoors.

Von Beginn an sei in Veert vereinbart worden, dass er bis zum Saisonende bleibt und als „Feuerwehrmann“ den Klassenerhalt anvisiert. Sascha Heigl wurde in Veert vor wenigen Wochen als künftiger Coach vorgestellt.

Im Sommer wird es also einen interessanten und irgendwie auch witzigen Trainertausch zwischen dem SV Veert und Grün-Weiß Vernum geben. Sascha Heigl kann Pastoors Grün-Weiß Vernum übergeben, Pastoors übergibt den SV Veert an Heigl. Eine Konstellation, die es im Amateurfußball nur selten gibt.

Bedingungen für die Zusage: Kaderbreite und Teammanager Niersmans

Pastoors hat seine Zusage in Vernum an mehrere Bedingungen geknüpft. Besonders wichtig sei ihm ein breit aufgestellter Kader, wozu auch personelle Verstärkungen gehören. Außerdem war es ihm ein Anliegen, Rolf Niersmans ins Boot zu holen, der zuletzt bei Rot-Weiß Geldern als Trainer aktiv war.

„Rolf hat unheimlich gute Connections. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Damals beim GSV Geldern hatten wir beide eine sehr erfolgreiche Zeit in der Bezirksliga. Daran hatte Rolf einen großen Anteil. Und auch bei Rot-Weiß Geldern hat er sehr gut gearbeitet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, sagt Pastoors. Rolf Niersmans wird künftig in erster Linie den Vernumer Kader betreuen und ab Sommer als Teammanager fungieren.

Weiterhin an Bord bleibt Co-Trainer Nils Naujoks, der bereits in dieser Saison unter Sascha Heigl wichtige Arbeit geleistet hat. Dave Statetzny bleibt Torwartcoach, soll aber langfristig auch als Co-Trainer Fuß fassen und im gesamten Trainerteam eine neue Rolle übernehmen.

Auch aus dem aktuellen Trainer- und Betreuerteam bleiben Gerd Driessen (Fitness-Coach), Joachim Duwe (Betreuer) und Gerd Möthe (Betreuer) erhalten.

Die Trainerteams der zweiten und dritten Mannschaft bleiben in der neuen Saison unverändert. „Gerade die Zusagen von Daniel Neuer, unserem Coach für die zweite Mannschaft, und seines Staffs ist für die Entwicklung unserer jungen Spieler, und somit auch für uns als Verein, enorm wichtig“, betont Mark van Heekeren.

SV Veert bis zum Sommer: „Los Wochos“ im Abstiegskampf