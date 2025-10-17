Grün-Weiß Vernum steckt in einer sportlichen Krise

Von der angestrebten Position der Nummer eins im Gelderner Fußball ist der A-Ligist Grün-Weiß Vernum aktuell weit entfernt. Unlängst gab’s ein bitteres 0:4 beim SV Walbeck, im nächsten Derby gegen Aufsteiger SV Veert mühte sich das Team auf eigenem Platz nach 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2. Die Verunsicherung ist deutlich spürbar.
Nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen sind die Vernumer im Abstiegskampf angekommen. Der Vorsprung auf den Drittletzten SV Veert und den Vorletzten Alemannia Pfalzdorf II beträgt nur einen Punkt. Soll heißen: Trainer-Dino Sascha Heigl, der sich eigentlich längst anderen Freizeitvergnügen widmen wollte, hat wieder einmal eine heikle Aufgabe vor der Brust.
Der 47-Jährige, der nur deshalb seine zwölfte Saison als Sportchef in Vernum bestreitet, weil sein designierter Nachfolger Tobias Schmitz im Frühjahr spontan einen Rückzieher gemacht hatte, gibt sich gewohnt optimistisch. „Ich bin nach wie vor von der Qualität meiner Mannschaft überzeugt. Und auch davon, dass wir diese Negativserie bald beenden werden“, sagt Heigl.
Der Routinier vertraut dabei keineswegs nur auf sein Bauchgefühl, sondern verweist auf die Leistungen, die sein Team trotz der jüngsten Negativserie gezeigt hat.
Er kennt natürlich auch das entscheidende Problem, das dem Team seit dem Saisonstart zu schaffen macht: „Wir lassen ganz einfach die Konsequenz im gegnerischen Strafraum vermissen. Das hat aber auch etwas mit mangelnder Erfahrung und Abgeklärtheit zu tun.“
Das Erfolgsrezept, mit dem er sein Team wieder in Richtung gesichertes Mittelfeld führen will, hat der Coach seinen Jungs bereits verordnet. „Die Kreisliga A ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Das heißt, dass sehr viele Spiele über die Leidenschaft und den Willen entschieden werden. Wer an seine Leistungsgrenzen geht, wird dafür auch belohnt“, so Heigl.
Diese Devise soll nach Möglichkeit schon am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Issum zum Erfolg führen.