Vernum bleibt besonnen. – Foto: Susanne Schmidt

Grün-Weiß Vernum steckt in einer sportlichen Krise Nur ein Punkt aus den vergangenen fünf Spielen in der Kreisliga A – wie konnte das passieren? Trainer Sascha Heigl liefert die Antwort und hat einen Plan.

Von der angestrebten Position der Nummer eins im Gelderner Fußball ist der A-Ligist Grün-Weiß Vernum aktuell weit entfernt. Unlängst gab’s ein bitteres 0:4 beim SV Walbeck, im nächsten Derby gegen Aufsteiger SV Veert mühte sich das Team auf eigenem Platz nach 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2. Die Verunsicherung ist deutlich spürbar.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen sind die Vernumer im Abstiegskampf angekommen. Der Vorsprung auf den Drittletzten SV Veert und den Vorletzten Alemannia Pfalzdorf II beträgt nur einen Punkt. Soll heißen: Trainer-Dino Sascha Heigl, der sich eigentlich längst anderen Freizeitvergnügen widmen wollte, hat wieder einmal eine heikle Aufgabe vor der Brust. Der 47-Jährige, der nur deshalb seine zwölfte Saison als Sportchef in Vernum bestreitet, weil sein designierter Nachfolger Tobias Schmitz im Frühjahr spontan einen Rückzieher gemacht hatte, gibt sich gewohnt optimistisch. „Ich bin nach wie vor von der Qualität meiner Mannschaft überzeugt. Und auch davon, dass wir diese Negativserie bald beenden werden“, sagt Heigl.

Kaltschnäuzigkeit fehlt bei Vernum Der Routinier vertraut dabei keineswegs nur auf sein Bauchgefühl, sondern verweist auf die Leistungen, die sein Team trotz der jüngsten Negativserie gezeigt hat.