Fußball-Abteilungsleiter Klaus Giesen und Senioren-Obmann Mark van Heekeren hatten Anfang April den Nachfolger präsentiert und den neuen Mann an der Seitenlinie in höchsten Tönen gelobt. „Tobias Schmitz entspricht unserem Anforderungsprofil. Er bringt die Motivation und den Ehrgeiz mit, um mit jungen Spielern zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln“, hatte sich van Heekeren damals geäußert.

Der Haken an der Sache: Der 37-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderen höherklassig für den VfB Homberg am Ball war, hat jetzt völlig überraschend einen Rückzieher gemacht. Grün-Weiß Vernum fühlt sich vor den Kopf gestoßen, weil Tobias Schmitz es sich noch einmal anders überlegt hat und in der kommenden Saison stattdessen den FC Viktoria Alpen (Kreisliga A Moers) trainieren wird.

Die Vernumer Verantwortlichen sind allein schon deshalb auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil sich Schmitz in der laufenden Spielzeit bereits als Co-Trainer engagiert und sich beide Seiten auf eine Beförderung geeinigt hatten.