Grün Weiß startet in die neue Saison 26/27

Der GSV Gundernhausen blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück und richtet den Fokus bereits auf die Spielzeit 2026/27. Mit dem 8. Tabellenplatz zeigte sich der Verein insgesamt zufrieden, auch wenn man sich für die Zukunft weiteres Entwicklungspotenzial ausrechnet.

GSV Gundernhausen stellt sich zur Saison 2026/27 neu auf – Der Jugend die Zukunft geben

Die vergangene Saison war von Veränderungen geprägt. Nach dem zweiten Umbruch innerhalb von zwölf Monaten setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und räumt insbesondere den eigenen Nachwuchsspielern verstärkt Perspektiven im Herrenbereich ein.

Ein wichtiger Schritt für die kommende Saison ist die Verpflichtung von Stefan Hammann als neuem Trainer der 1. Mannschaft. Lukas Koser, 1. Vorsitzender der Fußballabteilung des GSV Gundernhausen, konnte Hammann für die Saison 2026/27 gewinnen. Der neue Coach übernimmt das Team zum 16. Juni 2026 und bringt eine beeindruckende Vita aus dem Jugendbereich mit. In den vergangenen zehn Jahren war er von der E- bis zur A-Jugend tätig und sammelte zudem Erfahrungen in der Kreisklasse, Kreisliga und Gruppenliga. Viele der heutigen Spieler kennt er bereits aus seiner bisherigen Tätigkeit, was den Übergang zusätzlich erleichtert.

Unterstützt wird Hammann künftig von Maik Bellapianta, der als spielender Co-Trainer fungieren wird. Gemeinsam soll die Entwicklung der jungen Mannschaft vorangetrieben und der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt werden.

Fokus auf eigene Talente

Der Verein setzt weiterhin konsequent auf die Förderung eigener Talente. Besonders erfreulich war in der vergangenen Saison das Debüt von zwei Spielern im Alter von nur 17 Jahren in der 1. Mannschaft. Dies unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Herrenbereich und bestätigt den eingeschlagenen Kurs.

Kaderbewegungen

Auch personell hat sich im Kader einiges getan.

Neu zum GSV stoßen:

Ekin Cakti vom TSV Altheim

Özgün Cakti, der seine Fußballschuhe wieder schnürt

Enrico Glaab vom TSV Harreshausen

Lukas Schliwinski und Ehsan Paikan aus der eigenen Jugend

Sebastian Nezzer, der vom SV Reinheim zurückkehrt

Masuud Ahmed Mohamed

Levent Aktas

Abgänge:

Caio Hill, Elvin Delic und Florian Jung zum Nachbarn aus Roßdorf

Luca Mink und Felix Landzettel zum SV Rohrbach

Michele Amann und Günter Linzing zu den Alten Herren

Stefan Steinberger und Michele Martella zum FSV Groß-Zimmern

Daniel Maurice Asis zur TS Ober-Roden III

Der Verein bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Ausblick auf die neue Saison

Die Stimmung rund um Mannschaft und Verein ist positiv und von Aufbruchstimmung geprägt. Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft schnell zusammenfindet und wieder zu einer geschlossenen Einheit auf und neben dem Platz wird. Ebenso wichtig ist es, dass jeder Spieler die Freude am Fußball wiederfindet und mit Begeisterung seinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beiträgt.

Sportlich möchte sich der GSV Gundernhausen weiterentwickeln und nach Möglichkeit tabellarisch verbessern. Im Vordergrund steht jedoch klar die Entwicklung des jungen Kaders. Gelingt es, die Neuzugänge schnell zu integrieren und den Teamgeist weiter zu stärken, ist der Mannschaft der nächste Entwicklungsschritt durchaus zuzutrauen.

Vorbereitung und Termine

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist bereits vollständig geplant. Trainiert wird jeweils dienstags und donnerstags von 19:15 Uhr bis 21:00 Uhr.

Testspiele:

Sonntag, 12. Juli 2026, 14:00 Uhr: GSV Gundernhausen – TuS Griesheim

Sonntag, 19. Juli 2026: GSV Gundernhausen – DJK Darmstadt

Eine Woche später wartet bereits das erste Pflichtspiel-Highlight im Kreispokal gegen den Kreisoberligisten Mosbach/Radheim. Anschließend beginnt direkt die neue Ligarunde, deren Spielplan noch erwartet wird.

Ziel: Entwicklung statt Druck

Der GSV Gundernhausen blickt optimistisch auf die kommende Saison und möchte mit einem jungen, hungrigen Team, einem neuen Trainerteam und viel Leidenschaft die nächsten Entwicklungsschritte gehen.

Getreu dem Vereinsmotto gilt auch in der Saison 2026/27:

„Auf geht's Grün-Weiß – kämpfen und siegen! Leidenschaft, Zusammenhalt, Teamgeist und gemeinsam unsere Ziele erreichen!“