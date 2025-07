Grün-Weiss Sommerrain will zurück in die Kreisliga A

– Foto: Mark Bachofer

Nach Platz vier in der ersten Saison nach dem Abstieg richtet sich der Blick beim SV Grün-Weiss Sommerrain nach oben. Die Trainer Matthias Obermüller und Jens Wahl setzen auf Stabilität und Teamgeist.

Erwartungen knapp verpasst

Der SV Grün-Weiss Sommerrain hat in der Saison 2024/2025 nicht alle Erwartungen erfüllen können – und zieht dennoch eine insgesamt positive Bilanz. „Unser, nach der Hinrunde gestecktes Ziel, Platz 3, wurde nicht erreicht. Mit dem vierten Platz sind wir im ersten Jahr nach dem Abstieg trotzdem zufrieden“, erklären die beiden Trainer Matthias Obermüller und Jens Wahl. Entscheidend sei jedoch nicht nur das Abschneiden an sich, sondern auch die Art und Weise: „Wir waren zu unkonstant in unseren Leistungen und haben gegen vermeintlich leichtere Gegner zu viele Punkte liegen gelassen.“ Probleme durch häufige Wechsel

Ein zentraler Punkt, der die sportliche Entwicklung erschwert habe, sei die personelle Instabilität gewesen. „Die gezwungenermaßen häufigen Rotationen im Kader an Spieltagen, vor allem in der Hinrunde, haben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt“, betonen Obermüller und Wahl. Insbesondere das Einspielen neuer Abläufe und das Etablieren eines Systems seien dadurch kaum unter Wettbewerbsbedingungen umsetzbar gewesen.

Individuelles Engagement vor der Vorbereitung

Für die neue Saison will das Trainerduo neue Wege gehen – auch in der Saisonvorbereitung. „Jens und ich haben uns eine Lauf-, Schwimm- und Radel-Challenge mit einem fairen Punktesystem überlegt“, berichten die beiden. Damit solle das „stupide Laufen“ in der eigentlichen Vorbereitung vermieden werden. Die besten fünf Teilnehmer werden ausgezeichnet, die Letztplatzierten spenden für den guten Zweck. Ergänzt wird die Vorbereitung durch zwei gemeinsame Teamabende mit der zweiten Mannschaft. Teamgeist als Fundament

Der größte Fortschritt sei laut Obermüller und Wahl nicht im rein Sportlichen, sondern in der sozialen Struktur der Mannschaft zu finden. „Die Tatsache, dass alle Spieler für die neue Saison zugesagt haben, zeigt eine gewisse Entwicklung.“ Auch extern stoße der Verein auf reges Interesse: „Die Anfragen von Spielern für die kommende Saison war bzw. ist sehr groß.“ Die Bereitschaft, sich für den Verein einzusetzen, sei hoch – und das spiegle sich im täglichen Miteinander wider: „Die mannschaftliche Geschlossenheit und die gegenseitige Unterstützung auf und neben dem Platz steht für die Spieler trotzdem an erster Stelle.“