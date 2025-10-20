Grün-Weiß Pödinghausen bereit fürs Gipfeltreffen

Gut erholt von der Heimniederlage gegen Hiddenhausen präsentierte sich der TuS GW Pödinghausen in der Bezirksliga. Beim 4:0 bei der SV Eidinghausen-Werste drehte der Spitzenreiter in der zweiten Halbzeit auf.

Ausgerechnet die Ehemaligen der SVEW waren unter den Torschützen beim nie gefährdeten 4:0-Auswärtssieg der Pödinghauser. So war Oguz Peker mit dem buchstäblichen Sonntagsschuss aus 20 Metern in den Winkel schon in der fünften Minute zum 0:1 erfolgreich.

"In der ersten Halbzeit waren wir noch nicht so schwungvoll und dynamisch, nach der Pause lief unser Spiel deutlich besser“, berichtete Trainer Holm Windmann, in dessen Startelf mit Sascha Wohlann ein weiterer Ex-Werster stand. Sakir Seyhan Gülec war an alter Wirkungsstätte für das 0:2 (55.) und den 0:4-Endstand (75.) zuständig, Hashem Celik besorgte das 0:3 (60.).