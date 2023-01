Grün-Weiß Ilsenburg begrüßt einen Rückkehrer aus der Oberliga Landesliga Mitte +++ Verteidiger Artur Piotr Galeza läuft nach fünf Jahren wieder für den FSV auf

„Wir freuen uns, dass der Transfer geklappt hat. Da Artur das Umfeld und den größten Teil der Spieler kennt, gehen wir nicht von einer langen Eingewöhnungsphase aus“, sagt Ilsenburgs Trainer Marko Fiedler und fügt hinzu: „Wir versprechen uns natürlich von seiner Erfahrung, dass er die Abwehr stabilisiert und auf der Außenbahn gleichzeitig Druck nach vorne aufbaut.“ Sportlich und menschlich passe er sehr gut in die Mannschaft und den Verein, heißt es in der Mitteilung der Ilsenburger. Zum Spielerprofil:

>> Artur Piotr Galeza

„Ich freue mich, dass ich nach mehr als fünf Jahren zu dem Verein zurückkehren kann, bei dem ich mein Abenteuer Fußball in Deutschland begonnen habe. Nach Treffen und Gesprächen wurde mir ein Plan vorgelegt, in welche Richtung Ilsenburg gehen will. Und ich möchte daran teilhaben und der Mannschaft bei diesem Projekt helfen. Dass es der Kampf um den Aufstieg in eine höhere Liga sein wird, macht es zu etwas Besonderem. Zusammen mit Trainer Marko Fiedler, mit dem ich in Wernigerode gearbeitet habe und mit Konrad Babeczko, mit dem ich gemeinsam auf dem Platz gekämpft habe, glaube ich an dieses Projekt. Ilsenburg ist eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Ilsenburg verdient es, in einer höheren Liga zu spielen und zu kämpfen. Deshalb hoffe ich, dass meine Person beim nächsten Aufstieg mithelfen kann und ich hoffe, dass die Ilsenburger Fans auch an dieses Projekt glauben und zahlreich zu unseren Spielen kommen und uns unterstützen“, sagt Galeza zum Wechsel.