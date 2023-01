Grün-Weiß Holt: Sehnsucht nach zwei guten Halbzeiten Der Aufsteiger steht auf einem Nichtabstiegsplatz. Trotzdem hat man sich mehr erhofft.

Mit bislang 36 erzielten Treffern steht Holt deutlich besser da als sämtliche Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte – mit sieben Treffern ist Juri Guarracino aktuelle der beste Torschütze im Team. Daners Mannschaft gelang es zudem häufig, nach Rückständen noch zu punkten – beispielsweise gegen Türkiyemspor drehte Holt die Partie nach einem 0:2 zwischenzeitlich zu einem 3:2 (Endstand 3:3). Gegen Venn (2:2), Rheindahlen (2:2), Viersen II(2:2) und beim Rückspiel gegen den Polizei SV (2:2) traf Holt ebenfalls spät zum Punktgewinn – was allerdings zugleich darauf hindeutet, dass zuvor einiges verschlafen wurde. „Wir haben fußballerisch gezeigt, dass wir mithalten können. Leider haben wir das nicht immer über die gesamte Spielzeit aufrechterhalten können“, sagt Daners. Was ihm ebenfalls gefiel: Auch nach schlechten Leistungen habe sich die Mannschaft konstruktiv mit den eigenen Fehlern auseinandergesetzt. „Die Jungs waren ja selbst unzufrieden“, sagt er.

Trotzdem sei die Stimmung mitunter nicht gut gewesen – was für Daners zum Teil am problemlosen Durchmarsch in der Vorsaison in der B-Liga liegt: „Damals haben wir nur gewonnen und einige haben wohl gedacht, das geht so weiter – geht es aber nicht. Das hat auf die Stimmung geschlagen, teilweise war die Trainingsbeteiligung nicht gut. Das hat mich geärgert.“ Ihm fehlte oft die nötige Konsequenz und Konstanz im Spiel seiner Mannschaft: Auf eine gute Halbzeit folgte zu oft eine schlechte – oder umgekehrt. „Das fing schon am ersten Spieltag gegen den Polizei SV an, wo wir 2:0 führen und 2:3 verlieren“, sagt Daners. Ein weiteres Manko: zu viele individuelle Fehler. „Wir müssen uns alle ein wenig mehr zusammenreißen, mehr investieren. Es wären sicherlich sechs bis acht Punkte mehr drin gewesen“, sagt Daners.

Personal und Neuzugänge

Den Verein verlassen Deniz Aydin (SV Glehn) sowie Lucas Scelza und Hassan El Hage (beide zum Rheydter SV). Neuzugänge sind bislang nicht vorgesehen, Daners hofft auf die Rückkehr einiger verletzter Spieler. „Wir wollen den Kader verkleinern und etwas enger zusammenrücken.“

So läuft die Vorbereitung

Holt bestreitet Testspiele gegen Geistenbeck (22. Januar), Oberbruch (29. Januar), Sportfreunde Uevekoven (31. Januar), den VfR Büttgen (5. Februar), die Reserve des Rheydter SV (9. Februar) und Bezirksligist Neuwerk (12. Februar). „Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen mehr draufkriegen, vor allem konditionell, um Vollgas zu geben und körperlich in einer besseren Verfassung zu sein – nicht nur für 60 bis 70 Minuten, sondern für 90 bis 95 Minuten“, sagt Daners zur Vorbereitung. Ziel der Rückrunde: ein einstelliger Tabellenplatz. Die Rückrunde startet am 26. Februar gegen die Sportfreunde Neersbroich.