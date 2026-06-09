Grün-Weiß Holt feierte 100-jähriges Jubiläum von Christian Jopen · Heute, 11:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Grün-Weiß Holt

Im Frühjahr 1926, genauer am 20. März 1926, wurde der B.V. Grün-Weiß Mönchengladbach 1926 e.V. - heute größtenteils bekannt unter dem Namen "Grün-Weiß Holt" gegründet. Grund genug also, eine große Jubiläums-Feier zu veranstalten. Am Samstag, 06. Juni 2026 war es endlich soweit. Der Wettergott hatte es weitestgehend gut mit den Holtern gemeint, bis auf ein paar kleinere Schauer am Nachmittag herrschte passend zur guten Laune angenehmes Wetter.

Schon am früheren Morgen startete die Veranstaltung mit Kinder- und Jugend-Spielen aller aktuell 13 Jugendmannschaften des Vereins. Die Anlage An den Holter Sportstätten füllte sich immer mehr. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg und Fußball-Dart. Natürlich kam auch die Kulinarik nicht zu kurz - eine riesige Auswahl an Kuchen, Slush-Eis, Bratwurst, Currywurst und Pommes sowie Kalt- und Warmgetränke standen den zahlreichen Gästen zur Verfügung. Zur offiziellen Jubiläumsfeier erschienen viele bekannte Gesichter aus dem Mönchengladbacher Sport und der Politik. Der Vorsitzende von Grün-Weiß Holt Rainer Dahlmanns stellte den geladenen Gästen das gesamte Vorstands-Team vor und erzählte einige Anektdoten aus der Vereinsgeschichte. Zum Beispiel erwähnte er, dass der frühere Holter Jugendspieler Jupp Heynckes dem Verein weiterhin sehr verbunden ist und jedes Jahr eine Ballspende zugute kommen lässt.