Grün-Weiß Darmstadt will die Situation in der A-Liga entschärfen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Grün-Weiß Darmstadt. Zum A-Ligisten haben uns Peter Dannenberg und Marco Aster, Trainer bei den Darmstädtern, folgende Informationen übermittelt.

"Nach einer schlechten Vorrunde ist die Stimmung etwas angespannt und von Frustration und Unsicherheit geprägt. Aber sie ist auch eine Chance für stärkere Analyse, Zusammenhalt und Neuausrichtung, wobei wir als Trainer Duo Peter Dannenberg und Marco Aster mit offener Kommunikation, rationalem Feedback und dem Fokus auf Stärken die Situation entschärfen werden."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Gut lief das wir Diszipliniert auftreten , das wir in der Fairness Tabelle von den letzten Jahren meist letzter auf einen guten oberen Platz steheh. Das war ein Ziel von vielen. Auch was nicht so gut lief aber trotzdem nicht unbedingt schlecht war, war das wir insgesamt in sieben Spielen mit jeweils einem Tor unterschied verloren haben, wo wir hätten auch mindestens vier Spiele gewinnen müssen. Dann würde die Tabelle auch anders für uns aussehen. Auch viele Stammspieler, die verletzt waren und teilweise maximal eine handvoll Spiele gemacht haben in der Vorrunde, war für uns ein großes Problem, dass wir regelmäßig mit zweite Mannschafts Spielern auftreten mussten, was aber auch nicht unbedingt schlecht aussah in den Spielen.

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (Zu- und Abgänge)?

"Ritchi Aster wechselt von der TSG Wixhausen zu uns zurück. Zudem steigt nach Kreuzbandriss Alison Spahiu in die Wintervorbereitung wieder ein und zählt für uns wie ein Neuzugang."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Nach einer schlechten Vorrunde sind die Ziele für die Rückrunde eine Mischung aus Wiedergutmachung, Leistungssteigerung und mentaler Neuausrichtung bzw. einen besserer Tabellenplatz."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Für uns sollte es dieses Jahr Türkgücü Darmstadt sein. die als Meister aufsteigen. Die Neuausrichtung intern klappt bei ihnen sehr gut. Wer zweiter wird, entscheidet sich nach dem März ."

