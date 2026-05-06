Grün-Weiss Broicher Siedlung eröffnet neuen Kunstrasenplatz

Für den SV Grün-Weiss Broicher Siedlung 1949 e.V. ist es ein besonderer Tag: Am heutigen Mittwoch, den 06. Mai 2026, wird der neue Kunstrasenplatz auf dem Vereinsgelände an der Osterfeldstraße offiziell eingeweiht.

Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten findet zudem ein Kinderfussballturnier statt. Die jungen Nachwuchskicker haben dabei die Möglichkeit, den neuen Kunstrasen direkt auszuprobieren und den Platz mit Leben zu füllen. Damit steht der Nachmittag ganz im Zeichen des Jugendfußballs, der Gemeinschaft und der Freude am Sport.

Die feierliche Eröffnung beginnt um 16:00 Uhr und wird durch den Bürgermeister der Stadt Alsdorf, Tim Krämer, vorgenommen. Der Verein lädt alle Mitglieder, Freunde, Familien, Nachbarn, Fußballinteressierten und Unterstützer herzlich dazu ein, diesen besonderen Moment gemeinsam zu feiern.

Auch am Abend bleibt es sportlich: Um 19:30 Uhr bestreitet die A-Jugend von Grün-Weiss Broicher Siedlung ihr Meisterschaftsspiel gegen den JFV Herzogenrath. Damit wird der neue Platz direkt am ersten Tag auch im regulären Spielbetrieb genutzt.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, sodass sich die Besucherinnen und Besucher auf einen schönen Nachmittag und Abend auf der Sportanlage freuen dürfen.

Programm:

16:00 Uhr: Beginn der Eröffnung

anschließend: Kinderfussballturnier

19:30 Uhr: Meisterschaftsspiel der A-Jugend gegen JFV Herzogenrath

Der Verein freut sich auf zahlreiche Gäste, eine schöne gemeinsame Feier und viele bekannte Gesichter auf der Anlage. Jeder ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen, mitzufeiern und gemeinsam die offizielle Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes zu erleben.

Der SV Grün-Weiss Broicher Siedlung freut sich auf einen besonderen Fußballtag an der Osterfeldstraße.