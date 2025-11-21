Grün-Weiß Brieselang jagt VfL Nauen – Spitzentrio vor neuer Prüfung

Der 12. Spieltag der Landesklasse West bringt viel Spannung. Tabellenführer VfL Nauen spürt den Atem von Grün-Weiß Brieselang und dem FSV Babelsberg 74 im Nacken. Aufsteiger Borussia Brandenburg will zu Hause nachlegen.

Der FC Borussia Brandenburg geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den Pritzwalker FHV 03. Die Brandenburger fegten zuletzt den SV Blau-Gelb Falkensee mit 7:0 vom Platz: Lucas Witschel traf in der 15. und 16. Minute doppelt, Marko Radon erhöhte in der 34. Minute, Niklas Gathge legte in der 45. Minute nach. In der zweiten Halbzeit schraubte Lucas Witschel das Ergebnis in der 62. Minute weiter hoch, Dominik Bittner traf in der 71. Minute, ehe Simon Brüggmann in der 90.+3. Minute den Schlusspunkt setzte. Pritzwalk musste sich dagegen zu Hause dem FSV Veritas Wittenberge/Breese mit 1:3 geschlagen geben: Jeremy Lange erzielte in der 10. Minute das 1:0, doch Christoph Poorten glich in der 12. Minute aus, Frederik Töpfer drehte die Partie in der 13. Minute, und Mika Michael Dieckhoff sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung. Borussia will die eigene Offensivpower erneut auf den Platz bringen, Pritzwalk sucht nach Stabilität, um den Kontakt zum sicheren Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

In Wittenberge trifft eine Mannschaft im Aufwind auf ein Team mit ungeklärtem Rhythmus. Der FSV Veritas Wittenberge/Breese gewann zuletzt in Pritzwalk mit 3:1. Nach dem frühen Rückstand durch Jeremy Lange in der 10. Minute drehte Veritas das Spiel innerhalb von drei Minuten: Christoph Poorten traf in der 12. Minute, Frederik Töpfer in der 13. Minute, ehe Mika Michael Dieckhoff in der 90. Minute den Auswärtssieg absicherte. Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 musste zuletzt zusehen – das angesetzte Heimspiel gegen den FK Hansa Wittstock 1919 wurde abgesagt. Veritas kann mit einem Heimsieg Pankow überholen, der Aufsteiger will nach der Pause direkt wieder in den Wettkampfmodus schalten. ---

In Wittstock treffen zwei Teams aufeinander, die zum Teil heftige Ausschläge erlebt haben. Der FK Hansa Wittstock 1919 hatte zuletzt spielfrei, weil die Partie in Pankow abgesagt wurde. Einheit Perleberg reist dagegen mit einem emotionalen Befreiungsschlag im Gepäck an: Beim 5:3 gegen Babelsberg II traf Marvin Gramsch in der 8. und 23. Minute, Lewin Julius Neukirch erhöhte in der 18. Minute, Max Dietsch stellte in der 36. Minute auf 4:0. Danach verkürzten Jonas Tzitschke in der 49. und 58. Minute sowie Erblin Luta in der 62. Minute auf 4:3, bevor Felix Wohlgethan in der 75. Minute den 5:3-Endstand herstellte. Für beide Teams ist dieses Duell ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf gegen das Abrutschen in die Abstiegszone. ---

Der FSV Babelsberg 74 will seinen Lauf im Heimspiel gegen den TSV Chemie Premnitz fortsetzen. In Saarmund siegte der FSV zuletzt mit 2:0: Oscar Swaner traf in der 24. Minute zur Führung, Felix Reichert erhöhte in der 64. Minute per Foulelfmeter. Premnitz dagegen unterlag zu Hause dem SV Grün-Weiß Brieselang mit 0:2. Yannick Hurtig erzielte in der 31. Minute das 0:1, Jonas Buchholz sorgte in der 84. Minute für das 0:2. Babelsberg kann mit einem weiteren Sieg den Druck auf das Spitzenduo erhöhen, für Premnitz geht es darum, im schweren Auswärtsspiel möglichst etwas Zählbares mitzunehmen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz ganz zu verlieren. ---

In Schenkenberg wartet ein echter Härtetest auf Tabellenführer VfL Nauen. Der SV Empor zeigte zuletzt große Moral beim 2:2 in Golm. Jan Großer brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung, Conrad Mantei erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Doch die Gäste blieben nervenstark: Pascal Karaterzi verkürzte in der 54. Minute per Foulelfmeter und glich in der 90.+1. Minute erneut vom Punkt zum 2:2 aus. Nauen musste am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Michendorf den zweiten Punktverlust hinnehmen. Ferdinand Freitag erzielte in der 31. Minute das 0:1, bevor Merlin Jan Schmid in der 38. Minute ausgleichen konnte. In der 88. Minute sah Luca Sammartano die Rote Karte, sodass der Tabellenführer die Schlussphase in Unterzahl überstehen musste. Empor will dem Spitzenreiter nun auch zu Hause Paroli bieten, Nauen möchte nach dem Remis ein Ausrufezeichen setzen. ---

Die SG Michendorf empfängt den SV Blau-Gelb Falkensee zu einem Duell mit viel Druck auf beiden Seiten. Michendorf hat beim 1:1 in Nauen ein Ausrufezeichen gesetzt: Ferdinand Freitag sorgte in der 31. Minute für die überraschende Führung, Merlin Jan Schmid glich in der 38. Minute aus. Der Punktgewinn beim Tabellenführer gibt Selbstvertrauen. Falkensee hingegen erlebte beim 0:7 gegen Borussia Brandenburg einen bitteren Nachmittag. Lucas Witschel traf in der 15., 16. und 62. Minute, Marko Radon in der 34. Minute, Niklas Gathge in der 45. Minute, Dominik Bittner in der 71. Minute und Simon Brüggmann in der 90.+3. Minute. Für Falkensee geht es nun darum, das Debakel schnell aus den Köpfen zu bekommen, während Michendorf mit einem Heimsieg den Abstand nach unten weiter vergrößern könnte. ---

Spitzenspiel-Atmosphäre in Brieselang: Der Tabellenzweite SV Grün-Weiß empfängt die SG Grün-Weiß Golm. Brieselang setzte seinen Höhenflug mit einem 2:0 in Premnitz fort. Yannick Hurtig traf in der 31. Minute zur Führung, Jonas Buchholz sorgte in der 84. Minute für die Entscheidung. Golm hingegen teilte sich beim 2:2 gegen Schenkenberg die Punkte. Jan Großer brachte Golm in der 5. Minute in Führung, Conrad Mantei erhöhte in der 49. Minute. Doch zwei Foulelfmeter von Pascal Karaterzi, in der 54. Minute und in der 90.+1. Minute, kosteten am Ende den Sieg. Brieselang will den Druck auf Nauen hochhalten, Golm kann mit einem Auswärtserfolg selbst wieder näher an die oberen Plätze heranrücken. ---

