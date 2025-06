Grün-Weiss Ahrensfelde II bezwingt den Meister Angermünder FC

– Foto: K.W.

Die Saison 2024/2025 in der Landesklasse Nord ist Geschichte – und sie endete mit einem finalen Spieltag voller Emotionen, Toren und Abschieden. Während der feststehende Meister Angermünder FC eine klare Niederlage einstecken musste, setzten andere Mannschaften ein Ausrufezeichen zum Abschluss. Sachsenhausen II und Velten verabschiedeten sich mit Kantersiegen, Wandlitz rettete ein irres 4:4 in Schönow, und Schlusslicht Vierraden gelang ein Heimsieg.

Einen eindrucksvollen Schlusspunkt setzte der TuS Sachsenhausen II mit einem 4:0-Erfolg über Blau-Weiß Wriezen. Überragender Mann auf dem Platz war Christopher Groll, der mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur 19 Minuten (22., 28., 41.) die Partie praktisch im Alleingang entschied. Tobias Boremski setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt. Wriezen rutschte auf Rang 13 ab, während Sachsenhausen noch auf den fünften Platz kam. ---

Mit einem Unentschieden verabschiedeten sich der FC Strausberg und der VfB Gramzow aus der Saison. Max Frenzel brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.), Jakob Sedlak glich in der 66. Minute für den Vizemeister aus. Strausberg bleibt mit 64 Punkten auf Rang zwei, Gramzow schließt die Runde auf Rang elf ab. ---

Ein Spektakel der Extraklasse lieferten sich Schönow und Wandlitz. Dennis Aerts brachte die Gastgeber früh in Führung (5.) und erhöhte nach einem verwandelten Elfmeter von Christoph Spitze (44.) selbst auf 3:0 (57.). Doch dann drehte Wandlitz auf: Roman Schmidt (63.) und Tristan Schwitzer (83.) verkürzten. Ein Eigentor von Dennis Kabelitz (84.) sorgten für das 4:2 für Schönow, ehe Schmidt in der 87. Minute und in der Nachspielzeit (90.+4) mit einem Doppelpack den 4:4-Endstand perfekt machte. Schönow beendet die Spielzeit auf Rang drei, Wandlitz als Achter. ---

Zum Abschluss blieb der FSV Schorfheide Joachimsthal chancenlos. Gartz nutzte die Räume: Mateusz Krol eröffnete in der 37. Minute, Kimi Kohlheim legte kurz nach der Pause nach (48.), Pawel Jan Mroz erhöhte in der 68. Minute auf 3:0. Gartz beendet die Saison auf Rang sechs, Schorfheide belegt Platz zehn. ---

Prenzlau gelang beim Saisonfinale ein Achtungserfolg: Paul Brose traf in der 4. Minute zur Führung, Florian Redmann legte in der 7. Minute das 2:0 nach. Philipp Jilg konnte in der 21. Minute verkürzen, doch erneut Redmann entschied die Partie mit dem 3:1 in der 88. Minute. Prenzlau springt auf Rang zwölf, Oberkrämer beendet die Saison als Neunter. ---

Vierraden verabschiedete sich mit einem Heimsieg aus der Liga. Alex Lis sorgte in der 3. Minute für den einzigen Treffer der Partie. Für Vierraden war es der zweite Saisonsieg – am Ende steht der VfL mit elf Punkten auf Rang 16. Birkenwerder wird mit 33 Zählern Zwölfter. ---

Eine Woche nach dem Gewinn der Meisterschaft kassierte Angermünde eine deutliche Niederlage. Ahrensfelde spielte sich in einen Rausch: Nick Meißner (10.), Paul Neugebauer (25.) und Jeremy Schröder (42.) sorgten für eine klare Pausenführung. Nico Hanse verkürzte in der 60. Minute auf 3:1, doch Max Herrmann stellte per Foulelfmeter in der 79. Minute den alten Abstand wieder her. Ahrensfelde schließt die Saison mit 52 Punkten auf den vierten Platz ab, Angermünde ist Meister mit 68 Punkten. ---