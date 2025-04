Grün sticht - inside 011

Innüberquerung die Zweite!



Ziemlich genau 18 Monate ist es her als wir Emmeringer auswanderten um unsere

Mannschaft bei dem wichtigen Auswärtsspiel auf der anderen Seite des Inns in Griesstätt nach vorne zu pushen.

Das Team lieferte dann ab, und entschied das Match knapp für sich. Der Rest ist Geschichte, oder auch Schnee von gestern...



Denn die Situation hat sich komplett gedreht. Unser Team spielt eine überragende Saison und hat somit noch alle Trümpfe vor den letzten sieben Spielen selbst in der Hand, in der geliebten Kreisliga 1. Erarbeitet haben sich das unsere Männer, Stück für Stück.



Laut Coach Elvis Nurikic wollte man jetzt oben dran bleiben. Bei den bewusst gewählten Worten von unserem Trainer lässt sich allerdings noch mehr herauslesen. Das Team um Kapitän Simon Wimmer samt Trainerstab will mehr als dranbleiben. Punkte sammeln ist die Devise, am besten immer die Maximalausbeute von drei an der Zahl um die Kontrahenten unter Druck zu setzen. Denn die Mitstreiter wollen und müssen den Gang in die oberhalb angesiedelte Spielklasse antreten.



Die Mannschaft ist jetzt in jedem Match gefordert alles abzuliefern was sie haben, ihr Herz auf dem Platz zu lassen. Es ist das was sie schon seit Monaten tun, Woche für Woche. Vor dem Spiel in Griesstätt haben wir "gefordert" das es 11 Emmeringer sein müssen die sich auf dem Platz zerreißen. Jetzt haben wir noch eins draufgesetzt, es sind nicht 11 Emmeringer. Es sind viel mehr, der gesamte Kader, Trainerstab und wir als Fans liefern ab.



Wir sollten das Momentum nutzen. Am heutigen Ostermontag braucht es 111 Emmeringer die ihre Festung am Pfarrbach verlassen um das Stadion in Söchtenau zur erobern und damit zu einem Heimspiel zu verwandeln.

Das Team wird es uns danken und den Kontrahenten sicher das eine oder andere Ei ins Nest legen und uns allen somit den Osterschnaps etwas versüßen!



Grün sticht 🌵🌵🌵

Benjamin Woelk