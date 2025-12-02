Gruber verteidigt Spitze – Riglewski holt mit Dreierpack auf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der Kampf um die 15 Kästen ERDINGER in der Bayernliga Süd gestaltet sich zur Winterpause weiterhin sehr spannend. Die zahlreichen Spielabsagen verzerren allerdings etwas das Ranking.

Beim 3:2-Erfolg gegen SV Heimstetten kam Gruber nur von der Bank, erzielte aber nur wenige Augenblicke später die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Auch beim Sieg gegen den FC Gundelfingen sowie beim Remis gegen den TuS Geretsried war der Stürmer erfolgreich. Nur beim Unentschieden gegen den FC Sportfreunde Schwaig blieb er ohne eigenen Treffer.

Seinen Platz an der Spitze konnte Simon Gruber verteidigen. Der Toptorjäger des TSV Nördlingen befindet sich in der Torschützenliste auch Ende November ganz oben. Dem 29-Jährigen gelangen im zurückliegenden Monat drei Treffer. Damit liegt er nun bei 15 Treffern in 19 Spielen.

Lukas Riglewski mit Schlussspurt

Ganz dicht auf den Fersen ist ihm Lukas Riglewski. Der spielende Co-Trainer des SV Heimstetten schnürte zum Jahresabschluss gegen den TuS Geretsried einen Dreierpack und schiebt sich damit mit 14 Treffern auf den zweiten Rang.

Kurios: In den drei Partien zuvor im November war der Routinier ohne Torerfolg gewesen. Im letzten Spiel in 2025 meldete er sich dann aber noch einmal eindrucksvoll zurück.

Ascher und Kronbichler lauern auf Rang drei

Wiederum nur einen Treffer dahinter liegen gleich zwei Stürmer. Raffael Ascher und Jonas Kronbichler teilen sich den letzten Platz auf dem Treppchen zur Winterpause.

Der Schwaiger Neuner netzte in drei Spielen im vergangenen Monat zweimal – einmal im Törjägerduell mit Gruber – sowie einmal gegen den Tabellenzweiten TSV Landsberg. Kronbichler machte es Ascher nach. Allerdings war er nur im Topspiel gegen den FC Pipinsried erfolgreich – dabei jedoch gleich doppelt.

Die Torschützenliste im Überblick:

1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 15 Tore

2. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 14 Tore

3. Jonas Kronbichler, SV Kirchanschöring: 13 Tore

3. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 13 Tore

5. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 10 Tore

6. Ibrahim Capar, Türkspor Augsburg: 9 Tore

6. Maximilian Berwein, TSV Landsberg: 9 Tore

6. Srdan Ivkovic, TuS Geretsried: 9 Tore

9. Nico Krager, FC Pipinsried: 8 Tore

9. Dominique Girtler, SV Heimstetten: 8 Tore

9. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 8 Tore

9. Daniele Sgodzaj, TSV Landsberg: 8 Tore

Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.

Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?

Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!