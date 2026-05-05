Gruber verteidigt Spitze – Ascher und Kronbichler teilen sich die Zwei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Simon Gruber ist einfach unaufhaltbar. Mit 27 Toren führt er die Torjägerliste der Bayernliga Süd an. Im April traf der 29-Jährige sechsmal für den TSV Nördlingen. Beim 4:1-Sieg in Kottern erzielte er sogar einen Hattrick. Damit befindet sich Gruber auf dem besten Weg die 15 Käste ERDINGER zu gewinnen.
Auch Raffael Ascher weitete seine Torausbeute weiter aus. Mit 22 Treffern springt er auf den zweiten Platz der Bayernliga Süd. Im April ging "Raffi" lediglich in zwei Partien leer aus. In den restlichen vier Spielen netzte er sogar mehrmals: Beim 4:0-Auswärtssieg der Sportfreunde Schwaig gegen Türk Augsburg gelang ihm ein Hattrick.
Den zweiten Platz teilt sich der 29-Jährige mit Jonas Kronbichler vom SV Kirchanschöring. Im April war der konstante Torschütze in zwei Partien erfolgreich. Dabei schoss der Stürmer beim 4:0-Erfolg über Hauzenberg alle vier Tore und traf am 29. Spieltag doppelt.
1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 27 Tore
2. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 22 Tore
2. Jonas Kronbichler, SV Kirchanschöring: 22 Tore
4. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 18 Tore
5. Srdan Ivkovic, TuS Geretsried: 14 Tore
5. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 14 Tore
7. Maximilian Berwein, TSV Landsberg: 13 Tore
7. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 12 Tore
9. Jeton Abazi, TSV 1882 Landsberg: 12 Tore
9. Dominique Girtler, SV Heimstetten: 12 Tore
und ein weiterer Spieler mit 12 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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