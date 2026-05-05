Gruber verteidigt Spitze – Ascher und Kronbichler teilen sich die Zwei

Kronbichler (re.) und Ascher (li.) teilen sich den zweiten Platz. Gruber (Mi.) bleibt auf der Eins – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Simon Gruber ist einfach unaufhaltbar. Mit 27 Toren führt er die Torjägerliste der Bayernliga Süd an. Im April traf der 29-Jährige sechsmal für den TSV Nördlingen. Beim 4:1-Sieg in Kottern erzielte er sogar einen Hattrick. Damit befindet sich Gruber auf dem besten Weg die 15 Käste ERDINGER zu gewinnen.

Auch Raffael Ascher weitete seine Torausbeute weiter aus. Mit 22 Treffern springt er auf den zweiten Platz der Bayernliga Süd. Im April ging "Raffi" lediglich in zwei Partien leer aus. In den restlichen vier Spielen netzte er sogar mehrmals: Beim 4:0-Auswärtssieg der Sportfreunde Schwaig gegen Türk Augsburg gelang ihm ein Hattrick.