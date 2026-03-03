Gruber und Riglewski an der Spitze – Kronbichler erster Verfolger

Jonas Kronbichler (li.), Simon Gruber (mi.) und Lukas Riglewski (re.) liefern sich ein enges Duell an der Spitze. – Foto: G. Zucker, Brandt, Leifer

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der Kampf um die 15 Kästen ERDINGER spitzt sich zum Start ins Pflichtspieljahr 2026 zu. Lange Zeit führte Simon Gruber vom TSV 1861 Nördlingen die Torjägerliste der Bayernliga Süd an. Bereits 15 Saisontreffer hat Gruber auf dem Konto. Während das Spiel des TSV Nördlingen ausfiel, konnte am vergangenen Spieltag ein weiterer Spieler die 15 Tore knacken.

Lukas Riglewski traf für den SV Heimstetten beim 3:0-Heimerfolg gegen Kottern einmal. Durch den Treffer zieht der spielende Co-Trainer mit Gruber an der Spitze gleich. Der Kampf um die Torjägerkrone könnte kaum spannender sein.