Gruber und Riglewski an der Spitze – Kronbichler erster Verfolger

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der Kampf um die 15 Kästen ERDINGER spitzt sich zum Start ins Pflichtspieljahr 2026 zu. Lange Zeit führte Simon Gruber vom TSV 1861 Nördlingen die Torjägerliste der Bayernliga Süd an. Bereits 15 Saisontreffer hat Gruber auf dem Konto. Während das Spiel des TSV Nördlingen ausfiel, konnte am vergangenen Spieltag ein weiterer Spieler die 15 Tore knacken.
Lukas Riglewski traf für den SV Heimstetten beim 3:0-Heimerfolg gegen Kottern einmal. Durch den Treffer zieht der spielende Co-Trainer mit Gruber an der Spitze gleich. Der Kampf um die Torjägerkrone könnte kaum spannender sein.
Der erste Verfolger der Führenden kommt vom SV Kirchanschöring. Jonas Kronbichler kommt auf 14 Tore in der laufenden Saison und ist dem Duo an der Spitze dicht auf den Fersen. Seinen letzten Treffer erzielte der 22-Jährige am vergangenen Spieltag beim 2:0-Sieg gegen Türkspor Augsburg.
Der Kampf um die 15 Kästen ERDINGER bleibt in der Bayernliga Süd weiter extrem spannend.
1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 15 Tore
1. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 15 Tore
3. Jonas Kronbichler, SV Kirchanschöring: 14 Tore
4. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 13 Tore
5. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 10 Tore
6. Maximilian Berwein, TSV Landsberg: 9 Tore
7. Ibrahim Capar, Türkspor Augsburg: 9 Tore
7. Srdan Ivkovic, TuS Geretsried: 9 Tore
7. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 9 Tore
7. Daniele Sgodzaj, TSV Landsberg: 9 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
