Gruber siegt mit klarem Vorsprung und verlässt die Bayernliga

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Simon Gruber bleibt an der Spitze der Top-Torjäger der Bayernliga Süd. Mit fünf Treffern Vorsprung hatte sich schon im Mai angedeutet, dass der Stürmer des TSV Nördlingen auf dem besten Weg ist, der Top-Torjäger seiner Liga zu werden. Auch wenn er im vergangenen Monat ohne eigenen Treffer blieb, seine Verfolger blieben ebenfalls torlos. Für Gruber war es das letzte Spiel für Nördlingen und in der Bayernliga. Er wechselt nach Baden-Württemberg zum TSV Essingen.
Den zweiten Platz teilt sich Raffael Ascher mit Jonas Kronbichler. Ascher und die Sportfreunde Schwaig hatten im Mai nur noch ein Spiel zu spielen, das mit 2:3 gegen Kronbichler und den SV Kirchanschöring verloren ging. Kronbichler blieb dabei ohne Einsatz, sein letztes Saisonspiel absolvierte er Ende April, wo er schon in der siebten Minute wieder runter musste. Kirchanschöring hätte ihn im Aufstiegs-Rennen gut gebrauchen können, denn am Ende verpatzte man die Relegation gegen den TSV Schwaben Augsburg.
1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 27 Tore
2. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 22 Tore
2. Jonas Kronbichler, SV Kirchanschöring: 22 Tore
4. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 19 Tore
5. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 18 Tore
6. Srdan Ivkovic, TuS Geretsried: 17 Tore
7. Maximilian Berwein, TSV Landsberg: 14 Tore
8. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 13 Tore
8. Dominique Girtler, SV Heimstetten: 13 Tore
8. Nico Karger, FC Pipinsried: 13 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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