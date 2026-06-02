Gruber siegt mit klarem Vorsprung und verlässt die Bayernliga

Simon Gruber (li.) verlässt als bester Torjäger der Bayernliga Süd seinen TSV Nördlingen. Raffael Ascher (li) und Jonas Kronbichler (re.) sind die zweitbesten Torjäger Liga. – Foto: FuPa

Simon Gruber bleibt an der Spitze der Top-Torjäger der Bayernliga Süd. Mit fünf Treffern Vorsprung hatte sich schon im Mai angedeutet, dass der Stürmer des TSV Nördlingen auf dem besten Weg ist, der Top-Torjäger seiner Liga zu werden. Auch wenn er im vergangenen Monat ohne eigenen Treffer blieb, seine Verfolger blieben ebenfalls torlos. Für Gruber war es das letzte Spiel für Nördlingen und in der Bayernliga. Er wechselt nach Baden-Württemberg zum TSV Essingen.

Den zweiten Platz teilt sich Raffael Ascher mit Jonas Kronbichler. Ascher und die Sportfreunde Schwaig hatten im Mai nur noch ein Spiel zu spielen, das mit 2:3 gegen Kronbichler und den SV Kirchanschöring verloren ging. Kronbichler blieb dabei ohne Einsatz, sein letztes Saisonspiel absolvierte er Ende April, wo er schon in der siebten Minute wieder runter musste. Kirchanschöring hätte ihn im Aufstiegs-Rennen gut gebrauchen können, denn am Ende verpatzte man die Relegation gegen den TSV Schwaben Augsburg.