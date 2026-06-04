Gruber, Onuigwe & Co.: Das sind die Bayernliga-Bomber

Die Torschützenkönige der Bayernliga Süd und Nord: Simon Gruber (li.) und Kelvin Onuigwe. – Foto: Verein/Alexander Gschlöss

Die Spielzeit 2025/26 in den beiden Bayernligen Nord und Süd ist Geschichte. Die sportlichen Entscheidungen sind gefallen. Im Norden holte der SC Eltersdorf den Titel, im Süden krönte sich die Profireserve des TSV 1860 München zum Champion. Und wer holte sich die Torjägerkanone? Hier gibt`s die Übersicht:

Bayernliga Nord

1. Kelvin Onuigwe (SSV Jahn Regensburg II) 19 Tore

2. Selim Mjaki (ASV Neumarkt) 15 Tore

4 Akteure haben 14 Tore erzielt

Lucas Markert (ATSV Erlangen), Marin Hrgota (TSV Neudrossenfeld), Timo Kräftner (SC Großschwarzenlohe), Cristian Fischer (FC Coburg)

>>>Hier geht es zur ausführlichen Torschützenliste der Bayernliga Nord!

Kelvin Onuigwe von der Profireserve des SSV Jahn holte sich die Torjägerkanone in der "Nord". Der bullige Angreifer, der in Kempten im Allgäu geboren wurde, kann bereits einen Einsatz in der 3. Liga vorweisen, so richtig der Durchbruch gelang dem 22-Jährigen bei den Oberpfälzern aber nicht. Onuigwe hat sich deshalb für einen Wechsel in die Regionalliga Bayern entschieden und läuft in der kommenden Spielzeit 2026/27 für die SpVgg Bayreuth auf. Den zweiten Platz in der Torjägerwertung der Bayernliga Nord sicherte sich Selim Mjaki vom ASV Neumarkt. Der 27-Jährige ist ein Muster an Beständigkeit und liefert seit Jahren für die "Adler" ab.