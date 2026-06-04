Gruber, Onuigwe & Co.: Das sind die Bayernliga-Bomber

Die Spielzeit 2025/26 in den beiden Bayernligen Nord und Süd ist Geschichte. Die sportlichen Entscheidungen sind gefallen. Im Norden holte der SC Eltersdorf den Titel, im Süden krönte sich die Profireserve des TSV 1860 München zum Champion. Und wer holte sich die Torjägerkanone? Hier gibt`s die Übersicht:
Bayernliga Nord
1. Kelvin Onuigwe (SSV Jahn Regensburg II) 19 Tore
2. Selim Mjaki (ASV Neumarkt) 15 Tore
4 Akteure haben 14 Tore erzielt
Lucas Markert (ATSV Erlangen), Marin Hrgota (TSV Neudrossenfeld), Timo Kräftner (SC Großschwarzenlohe), Cristian Fischer (FC Coburg)
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Kelvin Onuigwe von der Profireserve des SSV Jahn holte sich die Torjägerkanone in der "Nord". Der bullige Angreifer, der in Kempten im Allgäu geboren wurde, kann bereits einen Einsatz in der 3. Liga vorweisen, so richtig der Durchbruch gelang dem 22-Jährigen bei den Oberpfälzern aber nicht. Onuigwe hat sich deshalb für einen Wechsel in die Regionalliga Bayern entschieden und läuft in der kommenden Spielzeit 2026/27 für die SpVgg Bayreuth auf. Den zweiten Platz in der Torjägerwertung der Bayernliga Nord sicherte sich Selim Mjaki vom ASV Neumarkt. Der 27-Jährige ist ein Muster an Beständigkeit und liefert seit Jahren für die "Adler" ab.
Bayernliga Süd
1. Simon Gruber (TSV Nördlingen) 27 Tore
2. Raffael Ascher (FC Sportfreunde Schwaig) 22 Tore
2. Jonas Kronbichler (SV Kirchanschöring) 22 Tore
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And the winner is...Simon Gruber! Der 29-Jährige vom TSV Nördlingen brachte es auf 27 Treffer, sicherte sich damit nicht nur die Torjägerkanone in der "Süd", sondern darf sich auch bester Bayernliga-Torjäger 2025/26 nennen. Schade für die Nördlinger: Nach sieben Jahren wird der Knipser die "Rieser" verlassen und zum württembergischen Oberligisten TSV Essingen wechseln. Platz zwei geht an Raffael Ascher (FC Sportfreunde Schwaig) und Jonas Kronbichler (SV Kirchanschöring) mit jeweils 22 Einschüssen. Letzterer hatte großes Pech und riss sich Ende April das Kreuzband. Damit verpasste Kronbichler auch die Aufstiegsspiele zur Regionalliga gegen den TSV Schwaben Augsburg. Ohne seinen Torjäger zog der SVK den Kürzeren und geht auch in der kommenden Spielzeit in der Bayernliga Süd an den Start.