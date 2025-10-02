Gruber bislang einsame Spitze in der BOL – Seyfi mit Viererpack

Jennifer Gruber führt bislang die Torschützinnenliste in der BOL an. Sie macht genau dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen wurde sie zum Defensivschreck der Liga. Und auch in dieser Spielzeit muss man sich als Verteidigerin vor Gruber fürchten. Nach drei Spielen steht sie bei sechs Scorerpunkten – eine Quote von zwei Scorern pro Spiel. Insgesamt fünfmal traf die Spielerin des FFC 07 Bad Aibling bislang in das gegnerische Tor. Besonders beim 8:4-Sieg über den SV Saaldorf zeigte Gruber ihre Klasse. Mit einem Viererpack brachte sie ihren Klub auf die Gewinnertstraße.

Hinter ihr lauern zwei weitere torgefährliche Spielerinnen. Zum einen Sheeva Seyfi. Nachdem die 34-Jährige bereits in der vorausgegangenen Spielzeit die BOL zerschoss (31 Tore in 16 Spielen), möchte Seyfi gerne dort anknüpfen. Nach drei Spielen steht sie bei vier Toren. Doch in den letzten beiden Spielen hatte sie eine kleine Durststrecke. Alle ihrer vier Tore schoss sie beim 6:0-Sieg über den FC Oberau – seitdem läuft es nicht rund für Seyfi.