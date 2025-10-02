Gruber bislang einsame Spitze in der BOL – Seyfi mit Viererpack

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bezirksoberliga der Frauen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Jennifer Gruber führt bislang die Torschützinnenliste in der BOL an. Sie macht genau dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört hat. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen wurde sie zum Defensivschreck der Liga. Und auch in dieser Spielzeit muss man sich als Verteidigerin vor Gruber fürchten. Nach drei Spielen steht sie bei sechs Scorerpunkten – eine Quote von zwei Scorern pro Spiel. Insgesamt fünfmal traf die Spielerin des FFC 07 Bad Aibling bislang in das gegnerische Tor. Besonders beim 8:4-Sieg über den SV Saaldorf zeigte Gruber ihre Klasse. Mit einem Viererpack brachte sie ihren Klub auf die Gewinnertstraße.
Hinter ihr lauern zwei weitere torgefährliche Spielerinnen. Zum einen Sheeva Seyfi. Nachdem die 34-Jährige bereits in der vorausgegangenen Spielzeit die BOL zerschoss (31 Tore in 16 Spielen), möchte Seyfi gerne dort anknüpfen. Nach drei Spielen steht sie bei vier Toren. Doch in den letzten beiden Spielen hatte sie eine kleine Durststrecke. Alle ihrer vier Tore schoss sie beim 6:0-Sieg über den FC Oberau – seitdem läuft es nicht rund für Seyfi.
Das Podium vervollständigt Susanne Bajraktari vom FC Markt Schwaben. Auch sie steht nach dem September bei vier Treffern. Sie schnürte beispielsweise am vergangenen Spieltag gegen Forstern einen Doppelpack. Bei ihr gibt es nur einen kleinen Makel: Bajraktari verschoss nämlich im September einen Elfmeter.
Torjägerinnenliste:
1. Jennifer Gruber, FFC 07 Bad Aibling I: 5 Tore
2. Susanne Bajraktari, FC Markt Schwaben: 4 Tore
2. Sheeva Seyfi, TSV Turnerbund München I: 4 Tore
4. Ronja Buttstedt, FC Langengeisling: 3 Tore
4. Nana Opoku, FC Langengeisling: 3 Tore
4. Rebecca Schelling, FC 1927 Oberau: 3 Tore
4. Laura Staudigl, FC Markt Schwaben: 3 Tore
8. Marina Aglassinger, SV Saaldorf: 2 Tore
8. Hannah Bauer, FC Markt Schwaben: 2 Tore
8. Gentiana Hoxha, TSV Eching I: 2 Tore – und fünf weitere Spielerinnen mit jeweils 2 Toren
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!