Groundhopper-Spektakel im Skistadion – knapp 3000 Zuschauer bei Testspiel

Einzigartige Kulisse: Dort, wo sonst die weltbesten Skispringer landen, duellieren sich die Fußballer des PSV Braunschweig (weiße Trikots) mit denen vom FC Mainaustraße aus dem Münchner Westen. – Foto: Andreas Mayr

1000 verschiedene Felder auf allen Ecken der Welt sind natürlich eine reife Leistung. Aber lange nicht das Maximum. Manche Sammler kommen auf über 2000, erzählt Helge Keller. Er gehört zu einer Gruppe junger Männer aus Braunschweig, die nicht nur gerne die eigene Stadion-Kollektion erweitert, sondern auch verlorene Felder zurück ins Jetzt holt. Die Zusage aus Garmisch-Partenkirchen erreichte sie unverhofft. Ihnen war klar: Diesen historischen Schatz gilt es, sofort zu heben. „Wer weiß, wann es wieder möglich ist.“

Dieser Tag gehörte Männern wie Chris Walker. Der Brite bereist für sein Leben gerne Fußballplätze. Je exotischer, desto besser. Selbst bis nach London hatte es sich herumgesprochen, dass im Juni ein Feld wieder bespielt wird, das den Fußball eigentlich verbannt hat. Und so setzte sich Walker ein Ziel: Das Skistadion in Garmisch-Partenkirchen – erbaut für die Olympischen Winterspiele, berühmt durch die Vierschanzentournee – sollte das 1000. Fußballfeld werden, das er besucht. Genauso ist es am Samstag gekommen. Walker, so erzählte er dem ganzen Stadion am Mikrofon, brachte handsignierte Karten eines weiteren Briten mit, der im Olympia-Skistadion Berühmtheit erlangt hat: Skispringer Michael Edwards, besser bekannt als Eddie the Eagle.

Die Macher vom PSV Braunschweig setzten eine Maschinerie des Ehrenamts in Gang, wie sie nur Frauen und Männer bedienen können, die leidenschaftlich gerne auch mal nach Kasachstan für ein Spiel der hiesigen Dritten Liga reisen. Sie bedruckten Taschen und T-Shirts mit einer Silhouette des Skistadions, liehen und transportierten einen Kunstrasen aus München, karrten eine Band, Essens- und Getränkewägen heran, hatten ein Sicherheitskonzept aufzustellen, kurz: Sie zauberten ein wunderbares Fußballfest für an die 3000 Besucher. Etwa 2800 Tickets setzten sie ab. Die Einnahmen gehen an fünf unterstützenswerte Anlaufstellen, darunter drei in der Region: an den Skisprung-Nachwuchs des SC Partenkirchen, den Kreisjugendring und den Verein Queer im Oberland.

Braunschweiger Verein im Alpenvorland

Keller weiß: „Das wird nicht allen Leuten immer schmecken, wie wir politisch ausgerichtet sind.“ Am Vorabend mussten sie das selbst feststellen. Als sie Sticker an den üblichen Stellen klebten, trafen sie auf Ultras des SC Riessersee, die dem rechten Lager zuzuordnen sind, und die stellten klar, wer hier das Sagen hat. Die Männer vom PSV gehören dem weltoffenen, tendenziell linken Spektrum der Fanszene an. Ihr Kapitän trägt und traf das Tor in einer Regenbogen-Binde. Als Gegner wählten sie den FC Mainaustraße aus dem Münchner Westen, der sich vor sieben Jahren aus Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft Mainaustraße gegründet hatte und mittlerweile in der A-Klasse angekommen ist. „Passt super zu unserem Wertesystem“, betont Keller. Wem das nicht gefällt, der darf gerne daheimbleiben – oder muss eben wegschauen. Keller jedenfalls hofft, „den einen oder anderen zum Nachdenken zu bringen“ mit einer Haltung, die Leute ein- statt ausschließt.

Die meisten Stadion-Sammler, die sich Groundhopper nennen, schätzen genau diese Offenheit am Fußballplatz. Oliver aus Wuppertal sagt, er freue sich stets auf die freundlichen Leute und netten Gespräche an den entlegensten Orten. Voriges Jahr war er beim Pokalfinale in Japan, eines seiner 80 Stadien. Garmisch-Partenkirchen sei „das Außergewöhnlichste“. So sehen es auch die anderen Fußball-Touristen. Anders lässt sich eine solch immense Zahl ja nicht erklären. 3000 Leute hatten sie noch nie, das ist „das dickste Brett, das wir bisher gebohrt haben“, erklärt Keller. Szene-bekannte Podcaster kündeten vom Spiel im Schatten der Schanze, im Nachgang werden unzählige Blogger und Vlogger ihre Erlebnisberichte einreichen. „Wir haben mittlerweile einen Namen: Wir sind die Verrückten, die nichts scheuen.“ Im Oktober küssen sie das Jahnstadion in Marl, nahe Gelsenkirchen, wach.

Zwischendrin kicken sie auch im Wettkampfbetrieb. Letzte Liga in Braunschweig. Aufsteigen wollen die Männer mit Durchschnittsalter um die 35 Jahre nicht. Weil man dann nicht mehr unbegrenzt auswechseln darf. Im Skistadion wurde freilich munter durchgetauscht. Alleine, um der Hitze beizukommen. Am Ende, nach vier Trinkpausen, einer Verletzungsunterbrechung – einer der drei jungen SCP-Springer stürzte bei den Vorführ-Flügen, wurde mit lädierter Hand abtransportiert – und etwa zweieinhalb Stunden gewannen die Gäste aus München 3:1. Wichtig war das Resultat nicht. Es zählte, dass die Besucher ein weiteres Stadion in ihren Kollektionen abhaken konnten und „Zeitzeugen eines einmaligen Events“ wurden.