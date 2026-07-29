Groundhopper erobern die Darmstädter Radrennbahn Sie bereisen die ganze Welt, um Fußballstadien zu besuchen +++ In Darmstadt treffen Hopper aus der Region auf Gleichgesinnte, die Stadien sammeln wie Briefmarken oder Pokémon-Karten von Astrid Wagner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Fast 900 Groundhopper kamen beim Spiel der Zwoten-Zwoten der Lilien gegen den Bergsträßer B-Ligisten Nordheim-Wattenheim auf der Darmstädter Radrennbahn voll auf ihre Kosten: Eine ausgefallene Spielstätte – nach vielen Jahrzehnten für eine Begegnung entstaubt und hergerichtet für ein einzigartiges Event. – Foto: Astrid Wagner

Darmstadt. Am Sonntagvormittag Fußball gucken in Darmstadt, nachmittags in Budenheim und in der Woche drauf dann in Buenos Aires. Klingt verrückt, ist aber das Leben von Groundhopper Matthias aus Osthofen. "Urlaub heißt für mich: Fußball gucken", erzählt er. Sieben Spiele in sieben Stadien in Buenos Aires will er in neun Tagen sehen. Ob das klappt, weiß er noch nicht. Karten bekommen dort nämlich nur Mitglieder.

Am Sonntag sind er, Frank aus Alzey, Florian aus der Mainzer Ecke und fast 900 andere jedoch erst einmal nach Darmstadt zur Radrennbahn gepilgert, wo die Fanmannschaft des SV Darmstadt 98 auf den Bergsträßer B-Ligisten SG Nordheim/Wattenheim trifft. Die ausgefallene Location ist ein Muss für Groundhopper, die Stadien sammeln, wie andere Briefmarken oder Pokémon-Karten. "Es ist geil, was die Fanmannschaft der Darmstädter auf die Beine stellt", lobt Matthias und freut sich, dass die Hopper als Zielgruppe wahrgenommen werden. Florian hat bereits 1.750 Spiele in 750 europäischen Stadien gesehen, gerade erst war er auf den Färöer-Inseln. Der Rasen in der Mitte der Rennbahn würde sich geschmeichelt fühlen, als solcher betitelt zu werden. Auf den ersten Blick sieht der Platz ziemlich abenteuerlich aus. "Da soll jemand Fußball spielen? Das ist ja lebensgefährlich", meint Lilien-Fan Claudia. Warum sie hier ist? "Na, was soll ich denn sonst machen an einem Tag ohne Spiel der Lilien?" Die Groundhopper dürfen auf den Platz, unzählige Fotos werden gemacht. Immerhin, die Wiese ist ebener, als sie aussieht.

Alex Lehné, Fanbeauftragter des SV 98, berichtet vom abenteuerlichen Transport der Tore, vom Markieren der Linien: "Wir kommen gerade so auf die 90 Meter Spielfeld-Länge." Er sammelt selbst auch gerne Stadien und freut sich, vielen Gleichgesinnten eine Freude machen zu können. 2.145 Spiele in 97 Ländern hat er selbst bereits verfolgt, etwa in Lesotho oder Mittelamerika. "Gestern haben wir hier noch einen Hering aus dem Boden gezogen", verrät er. Ein Überbleibsel von Campern. Die Hinterlassenschaften der Kanada-Gänse kann man zum Glück an fünf Fingern abzählen. Aus der Nähe von Düsseldorf ist Andreas angereist, mit 505 Grounds auf der Haben-Seite. Sohnemann Leo ist vier und kommt schon auf über 200 Plätze. Mit Papa zum Fußball? Findet er toll. Zu Andreas’ Highlights zählt das Stadion im spanischen La Línea an der Grenze zu Gibraltar. Er trägt ein Shirt vom letzten Event: Das hat der Polizeisportverein Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Olympia-Schanze veranstaltet. Cool sei aber auch das Champions-League-Finale im Wembley-Stadion zwischen dem FC Bayern und dem BVB gewesen. Das war seine teuerste Karte: 315 Euro. In Darmstadt sind es nur 9.